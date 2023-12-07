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聚焦城市治理“最后一公里”系列报道之一

完善城市社区服务体系 用“小切口”托举“大民生”

人民网记者 许维娜
2023年12月07日17:00 | 来源：人民网
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社区，作为城市的“细胞”，不仅是市民群众日常生活的场所和居住空间，更是公共服务和社会治理的基本单元。它承载着人们对美好生活的向往和期待，是打通服务群众“最后一公里”。

记者从国家发展改革委了解到，国务院办公厅近日转发国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，城市社区嵌入式服务设施建设工程实施范围覆盖各类城市，优先在城区常住人口超过100万人的大城市推进建设。

城市社区嵌入式服务设施建设工程主要建设什么样的服务设施？如何确保方案有力有效落实？

“进入新发展阶段，人民对美好生活的向往更加强烈，对高品质生活的追求和对公共服务的多样化需求更加迫切。这就要求把发展成果不断转化为生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。”中国宏观经济研究院社会所研究员张本波认为，这是新时代新征程坚持以人民为中心，推动公共服务惠及全民的重大民生工程。

张本波分析称，《实施方案》立足保障和改善民生，从提高人民群众生活品质入手，从满足群众最基本、最迫切的服务需求做起，着力解决人民群众急难愁盼问题，持续补齐民生短板，满足人民群众不断升级的新需求。

城市社区是人民群众高品质生活的主要承载空间。张本波表示，《实施方案》坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”，从完善城市社区服务体系入手，推动公共服务项目延伸覆盖到社区，逐步补齐高品质生活社区服务短板，提升城市和社区承载人民美好生活功能，让更多群众享受到身边和“家门口”的优质普惠公共服务。

据了解，城市社区嵌入式服务设施，主要是通过在社区（小区）公共空间嵌入功能性设施和适配性服务，重点面向社区居民适宜步行范围服务需求，提供养老托育、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等一种或多种服务。

“通过建设社区嵌入式服务设施，可以有效盘活利用城市存量资源，推动优质普惠公共服务向社区延伸下沉，让居民就近就便享有高品质的社区服务。”在张本波看来，这是一种以“小切口”托举“大民生”的策略，优先和重点提供养老服务、婴幼儿托育、儿童托管、社区助餐等群众急需短缺的服务，逐步填补高品质生活社区服务的空白和短板。

社区服务面对的是日益多层次、多样化的居民需求，因而不应千城一面，需要区别不同城市类型、针对每个社区的特点精准施策。张本波举例，如服务设施的建设标准、功能配置、服务项目、建设运营模式等，都需要结合城市和社区实际因地制宜设置。

目前，部分社区已经开展了先行探索，并形成了一些有益的经验。张本波同时指出，但也要看到，城市社区嵌入式服务设施建设尚处于起步阶段，在尊重基层首创精神、鼓励改革探索的同时，还需要加强顶层设计，明确发展方向。如规划布局方面，坚持以城市为单位，统筹政策和资源；在设施建设方面，坚持改造和新建相结合，宜建则建、宜改则改，遵循规模适度、经济适用、服务高效的建设标准；在服务提供方面，坚持保障基本、价格普惠定位，遵循精准化服务、降成本运营、规模化发展、市场化竞争原则。

《实施方案》提出，综合考虑人口分布、工作基础、财力水平等因素，选择50个左右城市开展试点，每个试点城市选择100个左右社区作为社区嵌入式服务设施建设先行试点项目。对此，张本波认为，通过开展试点，有望带动全国各类城市布局建设社区嵌入式服务设施，最终形成各具特色、可持续发展的城市社区嵌入式服务体系，让每个社区都成为人民群众满意的幸福家园。（实习生王婧玥对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)
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