新华社北京12月7日电（记者魏弘毅）海关总署7日发布数据显示，继10月份我国货物贸易进出口增速由前期的同比下降转为增长0.9%后，11月份的货物贸易进出口增速进一步提升至1.2%，进出口总值为3.7万亿元，外贸稳中向好态势进一步巩固。

据统计，11月当月我国货物贸易出口2.1万亿元，增长1.7%；进口1.6万亿元，增长0.6%。前11个月累计，我国货物贸易进出口总值37.96万亿元，同比基本持平。其中出口21.6万亿元，增长0.3%；进口16.36万亿元，下降0.5%。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，进入四季度，我国外贸发展的积极因素不断增多，进出口总值连续两个月同比增长，稳中向好的发展态势持续巩固。根据中国海关贸易景气统计调查，反映出口、进口订单增加的企业占比均有提升，实现全年外贸促稳提质目标的基础更加坚实。

具体来看，今年前11个月我国外贸出口21.6万亿元，同比增长0.3%。拉动增长的主力仍是机电产品，出口增长2.8%，出口总值占同期出口总值近六成。同期我国外贸进口延续向好势头，同比增长0.6%。

就区域来看，长三角区域作为外贸增长极的作用进一步发挥。据统计，今年前11个月长三角区域出口同比增长1%，拉动同期我国出口增长0.4个百分点。聚焦行业，长三角地区的乘用车、船舶出口全国占比均在五成以上，引领示范、辐射带动作用突出。

国际市场方面，我国对新兴市场进出口继续保持良好发展态势，同时对部分传统市场贸易也出现积极变化。11月份，我国与拉美、非洲、中亚五国进出口分别增长9.3%、8.4%、43%；中美货物贸易同比增长2.7%，结束连续6个月的同比下降。

贸易主体方面，民营企业进出口持续活跃。前11个月我国民营企业进出口20.24万亿元，同比增长6.1%，占我国进出口总值的53.3%，提升3.1个百分点，有力支撑我国外贸稳规模优结构。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经