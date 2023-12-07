人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国货物外贸进出口连续两个月同比正增长

2023年12月07日17:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月7日电（记者魏弘毅）海关总署7日发布数据显示，继10月份我国货物贸易进出口增速由前期的同比下降转为增长0.9%后，11月份的货物贸易进出口增速进一步提升至1.2%，进出口总值为3.7万亿元，外贸稳中向好态势进一步巩固。

　　据统计，11月当月我国货物贸易出口2.1万亿元，增长1.7%；进口1.6万亿元，增长0.6%。前11个月累计，我国货物贸易进出口总值37.96万亿元，同比基本持平。其中出口21.6万亿元，增长0.3%；进口16.36万亿元，下降0.5%。

　　海关总署统计分析司司长吕大良表示，进入四季度，我国外贸发展的积极因素不断增多，进出口总值连续两个月同比增长，稳中向好的发展态势持续巩固。根据中国海关贸易景气统计调查，反映出口、进口订单增加的企业占比均有提升，实现全年外贸促稳提质目标的基础更加坚实。

　　具体来看，今年前11个月我国外贸出口21.6万亿元，同比增长0.3%。拉动增长的主力仍是机电产品，出口增长2.8%，出口总值占同期出口总值近六成。同期我国外贸进口延续向好势头，同比增长0.6%。

　　就区域来看，长三角区域作为外贸增长极的作用进一步发挥。据统计，今年前11个月长三角区域出口同比增长1%，拉动同期我国出口增长0.4个百分点。聚焦行业，长三角地区的乘用车、船舶出口全国占比均在五成以上，引领示范、辐射带动作用突出。

　　国际市场方面，我国对新兴市场进出口继续保持良好发展态势，同时对部分传统市场贸易也出现积极变化。11月份，我国与拉美、非洲、中亚五国进出口分别增长9.3%、8.4%、43%；中美货物贸易同比增长2.7%，结束连续6个月的同比下降。

　　贸易主体方面，民营企业进出口持续活跃。前11个月我国民营企业进出口20.24万亿元，同比增长6.1%，占我国进出口总值的53.3%，提升3.1个百分点，有力支撑我国外贸稳规模优结构。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
完善城市社区服务体系 用“小切口”托举“大民生”
　　社区，作为城市的“细胞”，不仅是市民群众日常生活的场所和居住空间，更是公共服务和社会治理的基本单元。它承载着人们对美好生活的向往和期待，是打通服务群众“最后一公里”。…
国务院：支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录
　　人民网北京12月7日电 （记者申佳平）据中国政府网消息，国务院日前印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》（以下简称《整体方案》），其中提到支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录。 《整体方案》要求，在上海自贸试验区规划范围内率先实施高标准数字贸易规则。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部