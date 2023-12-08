原标题：2023世界新能源汽车大会开幕 中国一汽分享全周期全生态减碳架构构建路径

12月7日，由中国科学技术协会、海南省人民政府、科学技术部、生态环境部共同主办的2023世界新能源汽车大会在海南海口开幕。大会以“开放包容 合作融通 共同发展”为主题，邀请全球各国政产学研界代表共同就产业发展中战略与路径、热点与痛点问题开展对话、交流，凝聚共识，共同推动新能源汽车产业高质量发展。中国一汽应邀参会，党委副书记王国强作主论坛专题演讲。

王国强以《绿色化、数智化融通发展 打造汽车产业全生态低碳体系》为题，分享中国一汽全周期、全生态减碳架构构建路径。王国强表示，中国一汽以新能源战略为核心，精化新能源战略布局，强化新能源技术创新，加速投放新能源产品，坚持科技创新加速转型；以产业生态建设为核心，打造绿色智能汽车产业生态，建立安全可控的电池产业链供应链，辐射并带动全产业链绿色低碳发展，完善全供应链绿色布局；以数智化转型驱动为核心，深入实施数智化建设，打造绿色智能制造体系，优化大制造节能减排能力，赋能低碳生产制造。面向未来，中国一汽将锚定“双碳”目标，从市场、用户、产品、技术、管理、产业等六端发力，深耕全周期、全生态减碳，发挥中央企业在现代化产业体系建设中的主战场作用，奋力开创新时代中国汽车工业转型发展的新道路。

70年来，中国一汽坚持自主创新、砥砺奋进。面向新时代、新趋势，中国一汽跟随党中央和国家战略指引，坚定不移加快能源绿色转型的新部署与新要求，做全球生态文明建设的重要参与者、贡献者和引领者。

在新能源战略方面，中国一汽坚定转型All in新能源，全面、全方位、全体系、全过程向新能源汽车转型，坚决做到“两个全部，一个停止”，即未来技术创新、人才等资源投入全部用于新能源领域；未来新增产能等资产投入，全部用于新能源产品；停止传统燃油领域的资源与资产投入。全新打造“绿色智慧、安健高效、悦享体验、精灵百变”的FMEs“旗帜”新能源超级架构，统辖智驾电动HME、智驾混动HMP、智享座舱HIS三大技术平台，满足全品类、全品系新能源产品的研发、制造、用户和生态需求。智驾电动平台HME，性能卓越、极致舒享，电驱系统效率达95.5%，无线充电效率达94%；智驾混动平台HMP，电油双新，低碳高效，混动发动机热效率达45.2%，智能双核控制可将油耗降低10%以上；智享座舱平台HIS，智慧科技、应心合意，OTA升级速率每分钟可达5GB，自动驾驶全场景百公里接管小于0.5次，实现行业领先。2023到2025年，中国一汽将累计投放全新新能源产品30款，包括自主品牌新能源产品24款。其中，在乘用车领域，红旗品牌投放全新新能源产品8款，奔腾品牌投放全新新能源产品6款；在商用车领域，解放品牌投放新能源产品10款。

在产业生态建设方面，中国一汽构建以新能源智能汽车产业链为核心链，交互新型市场消费链、智能绿色出行链、智慧分布能源链、新业态基建链等“五链”融合一体的智慧绿色汽车产业生态系统。同时，持续共建、共创、共享，跨领域、跨业态深度融合，加快构建新能源产业交互协同、创新融通、生态共享的产业发展新格局。坚定当好现代汽车产业链链长，用好原创技术策源地等国家级研发创新平台，加速建立自主可控、绿色智能的动力电池产业链供应链。分别与宁德时代、比亚迪成立电池合资公司，时代一汽已实现整车配套，一汽弗迪计划年底实现量产；同时，在吉林省实施“旗E春城–旗动吉林”项目，已上线运营红旗E-QM5换电车型2万多辆，建成并运营换电站112座，积极探索季冻区新能源汽车全面推广模式，围绕用户全场景补能需求，充分利用社会优质充电资源，加速构建光储充一体化的智慧能源新生态；此外，孵化成立富奥智慧电池回收利用公司，并基于红旗等品牌体验中心构建电池回收服务生态；同时，打造解放氢能示范基地，率先完成4.5—49吨全系列燃料电池产品开发，并在北京、上海、重庆、唐山、成都、佛山等城市示范运营，累计投放产品超300辆，产品稳定性行业最优，运营里程行业最长，多路径加快形成电池产业生态循环新系统。充分发挥整车龙头带动作用，统筹协同，将供应商绿色管理体系等纳入战略准入标准，与量产供应商联合签订《绿色供应链合作伙伴承诺书》，对 40 家 TOP 供应商专项帮扶，在能源、绿色制造等方面给予能力提升帮助，重点提高供应商绿电使用率，向量产供应商推广“红旗绿色管理通用举措库”，督促供应商制定符合自身特点的绿色发展计划，辐射并带动全产业链绿色低碳发展。

在数智化转型驱动方面，中国一汽围绕“1164”数智化转型战法，以IPD、OTD、CSP三大主流程为主线，全面实施业务数智化、数据服务化转型，以员工工作台应用为入口，实现全部业务云端桌面化，同时，用数据优化业务模式，加速业务与数据深度融合。采取方法保障、平台保障、组织保障人员能力的“三项保障”机制，提升全维数智化能力，争取用两年左右时间，实现业务数智化孪生100%、运营效能提升100%的“双百”目标。构建以红旗繁荣工厂为灯塔标杆的绿色智能制造工厂体系，应用数字孪生技术，在行业内首创“商品车制造实虚孪生”。工厂建设层面，对工艺、产线、设备工装等核心制造要素进行数字孪生，例如将设备运行信号及运行数据与设备数模进行绑定，在孪生环境中实现对整个制造过程的实时映射、动态感知和分析优化预判，以数据驱动智能分析及辅助决策；生产制造层面，应用自研IoT互联网系统，通过对冲压、焊装、涂装、总装四大工艺52万个工艺采集点的数据采集，实现整车全特征数据获取上线，形成“一车一档”，在繁荣工厂做到“商品车交付，数据车上云”。以繁荣工厂为典范，全面降低大制造体系的环境负荷。再生能源使用方面，厂区屋顶集成的光伏发电及梯次电池系统，实现每年节约标准煤9.4万吨，减排二氧化碳23.7万吨、二氧化氮864吨。配合首创的“设备自适应管控技术”，让重点能源使用设备根据生产计划和柔性变化，进行自适应能源管控，最大限度降低能源消耗；排放物污染治理方面，配备沸石转轮+RTO焚烧处理装置，使厂内VOC去除率达99%，热能回收利用率达95%，还对雨水、污水进行收集、处理和回用，年回收用水44.6万吨，水重复利用率达75%以上，实现厂区内全生命周期的节能降碳。

百年产业巨变，新能前景可期。中国一汽将与产业同仁携手同心，融通创新，为全面推进中国式现代化，实现强国建设、民族复兴作出中国一汽新的更大贡献。

(责编：董童、杨迪)

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