人民网北京12月8日电 （记者孙红丽）12月8日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍推进上海自贸试验区全面对接国际高标准经贸规则有关情况。

商务部部长助理唐文弘在会上表示，这次在上海自贸试验区全面对接国际高标准经贸规则，打造国家制度型开放示范区，是《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》赋予的重要任务，既是以开放促改革、促发展、促创新的主动作为，也是以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇的实际行动，不仅有利于中国自身发展，也将惠及世界。

唐文弘介绍，总的来看，主要有三方面的新突破、新提高。

第一，以更高水平压力测试推进制度型开放。这次试点主动对接高标准规则、规制、管理、标准，率先构建与之相衔接的制度体系和监管模式，在货物贸易领域实现更高水平自由便利，在服务贸易领域深化金融服务等领域开放，在数字贸易领域加强国际合作交流，在知识产权领域提升全流程保护水平，将有力促进商品、技术、资金、数据等要素跨境自由便利流动，增强对国际商品和资源要素的吸引力，为推进高水平制度型开放积累经验。

第二，以更大力度先行先试推动深层次改革。近年来，国际高标准经贸规则在不断发展演进变化，从关税、非关税壁垒等“边境”规则拓展至更广泛的“边境后”规则。这次试点的80条措施中，有一半以上涉及“边境后”规则，主要包括推进政府采购制度改革，深化国有企业改革，加大对劳动者权益的保护力度，实施高水平环境保护措施等方面，通过开展深层次改革创新，为推进国内重点领域改革探索路径。

第三，以更广领域试验探索助力高质量发展。这次试点着重聚焦促进数据跨境流动、提升跨境投融资便利化、培育贸易新模式新业态、推进贸易数字化、优化贸易管理方式等重点问题，在上海自贸试验区率先大胆探索，这将有利于打通前后端、上下游、各环节，实现制度创新的系统集成，赋能高质量发展。

(责编：孙红丽、高雷)

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