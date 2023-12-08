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商务部：80项措施推进上海自贸试验区全面对接高标准规则

2023年12月08日14:58 | 来源：人民网
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人民网北京12月8日电 （记者孙红丽）近日，国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》（以下简称《总体方案》）。

12月8日，商务部部长助理唐文弘在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，商务部将与上海市一道，加快推进试点措施落地实施，尽快释放改革开放红利，形成更多可复制可推广的试点经验，为全面深化改革扩大开放探索新路径、积累新经验。

唐文弘介绍，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，商务部会同有关部门深入研究《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等国际高水平自由贸易协定规则条款，在今年6月首批有条件的自贸试验区先行先试基础上，报请党中央、国务院批准制定了《总体方案》，共聚焦7个方面，提出80项措施，主动全面对接高标准规则，进一步加大压力测试力度，深化国内相关领域改革，推进高水平制度型开放。

一是加快服务贸易扩大开放。推动金融、电信等重点领域高水平开放，提升跨境投融资便利化，支持跨国公司设立资金管理中心，提高电信业务服务质量，引领服务业制度型开放。

二是提升货物贸易自由化便利化水平。优化完善进境修理货物、商用密码产品、医疗器械等特定货物进口管理，试点实施简化境内检疫程序、扩大预裁定申请主体等便利化措施，着力构建科学、便利、高效的管理模式。

三是率先实施高标准数字贸易规则。支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录，探索建立合法安全便利的数据跨境流动机制，加快数字技术赋能，推动电子票据应用，推进数据开放共享，构筑数字贸易发展新优势。

四是加强知识产权保护。加大商标、专利、地理标志等保护力度，进一步加强行政监管和司法保护，全面提升知识产权保护能力。

五是推进政府采购领域改革。接轨国际通行规则，进一步优化采购程序，完善采购管理，加强采购监督，构建规范透明、科学严密的政府采购管理体系。

六是推动相关“边境后”管理制度改革。深化国有企业改革，加强劳动者权益保护，支持开展绿色低碳领域国际合作，鼓励环境产品和服务进出口，营造公平、透明、可预期的发展环境。

七是加强风险防控体系建设。完善监管规则，创新监管方法，健全权责明确、公平公正、公开透明、简约高效的监管体系，推进全流程监管。

(责编：孙红丽、高雷)
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