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上海银行：金融创新助力企业绿色发展

2023年12月08日15:47 | 来源：中国经济网
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原标题：上海银行：排污权抵押“贷”动企业绿色转型新活力

　　“上海银行的贷款真是太及时了！”绍兴滨海工业园区某印染企业集团负责人邓总表示。近期，上海银行绍兴分行通过排污权抵押贷款，向该企业输送了7000万元“金融活水”，帮助企业解决了资金的燃眉之急。

　　据悉，该印染企业集团是绍兴滨海工业园区首批符合入园标准的制造业企业，主营各类高档织物面料的织造和销售。随着国际贸易形势逐步好转，以及圣诞、新年消费旺季的到来，企业海外订单量增势喜人，运营资金出现缺口。上海银行绍兴分行在了解情况后，积极开展特色化绿色金融业务，通过“动产融资统一登记公示系统”办理排污权抵押登记手续，于近期为集团企业输送了7000万元“金融活水”，进一步拓宽企业的融资渠道，助力盘活环境权益类资产，推动企业绿色低碳发展。

　　绍兴的传统工业一直是以三缸（酒缸、酱缸和染缸）著称，其纺织印染产能约占全国的三分之一，在日益严峻的环保压力下，印染行业绿色转型势在必行。近年来，绍兴市通过排污指标确权激励企业申办排污许可证和缴纳有偿使用费，指导辖内银行创新优质贷款产品。排污权抵押贷款就是印染企业以有偿取得的排污权为抵押物，在遵守国家有关法律、法规和信贷政策前提下，向银行等金融机构申请获得贷款的融资活动。

　　上海银行积极发挥“商行+投行”产品组合优势提供综合金融服务，切实贯彻绿色发展理念，聚焦绿色债券、蓝色债券、绿色资产证券化等创新产品，拓宽绿色融资渠道，助力企业实现可持续发展的转型需求。目前，该行绿色贷款规模超1000亿元，连续两年增速在100%以上。

(责编：董童、杨迪)
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