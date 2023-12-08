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济郑高铁全线贯通运营

2023年12月08日16:05 | 来源：新华网
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　　新华社济南12月8日电（记者张钟仁、翟濯）8日上午，济南至郑州高速铁路全线开通仪式在济南长清站、青岛北站和郑州东站、濮阳东站同时举行，济郑高铁全线贯通运营。

　　济郑高铁起自济南西站，途经山东省济南市、聊城市，河南省濮阳市、安阳市、新乡市、郑州市，接入郑州东站，线路全长407公里，设计时速350公里。

　　济郑高铁是国家“八纵八横”高铁网的重要连接线，是山东省“八纵六横”高铁网的西向出省通道，也是河南“米”字形高铁网的最后一“笔”。项目通车结束了聊城市不通高铁的历史，鲁豫两省实现高铁直通，郑州东站至济南西站间最快1小时43分钟可达。

　　山东省交通运输厅相关负责人介绍，济郑高铁全线贯通打通了山东半岛通往中原城市群、成渝地区等的快速通道，有力推动济南、青岛、郑州三大都市圈“三圈”联动和山东半岛城市群、中原城市群、关中平原城市群“三群”协同发展，对于推动交通基础设施互联互通、推动黄河流域生态保护和高质量发展意义重大。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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