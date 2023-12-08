新华社北京12月8日电 题：以开放促改革促发展促创新的主动作为——聚焦上海自贸试验区全面对接国际高标准经贸规则

新华社记者谢希瑶、杨有宗

国务院近日印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。国务院新闻办公室8日举行国务院政策例行吹风会介绍有关情况。

总体方案由商务部会同有关部门深入研究《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等国际高水平自由贸易协定规则条款，在今年6月首批有条件的自贸试验区先行先试基础上，报请党中央、国务院批准制定，共聚焦7个方面，提出80项措施，主动全面对接高标准规则，进一步加大压力测试力度，深化国内相关领域改革，推进高水平制度型开放。

“这次在上海自贸试验区全面对接国际高标准经贸规则，打造国家制度型开放示范区，是总体方案赋予的重要任务，既是以开放促改革、促发展、促创新的主动作为，也是以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇的实际行动，不仅有利于中国自身发展，也将惠及世界。”商务部部长助理唐文弘说。

以更高水平压力测试推进制度型开放——

唐文弘介绍，这次试点主动对接高标准规则、规制、管理、标准，率先构建与之相衔接的制度体系和监管模式，在货物贸易领域实现更高水平自由便利，在服务贸易领域深化金融服务等领域开放，在数字贸易领域加强国际合作交流，在知识产权领域提升全流程保护水平。

上海市副市长华源说，这次的总体方案既有对标规则、规制，突破现有有关管理规定的改革措施，又有对标管理、标准，推出优化程序、公开信息、制定标准等方面的具体措施。比如，鼓励金融机构和支付服务提供者率先推出电子支付系统国际先进标准，开展数字身份跨境认证与电子识别等措施。

“加快服务贸易扩大开放”置于7方面措施之首，提出推动金融、电信等重点领域高水平开放，引领服务业制度型开放。

上海市商务委员会主任朱民认为，扩大金融服务对外开放是总体方案赋予上海对接国际高标准经贸规则、先行先试的重要任务，将为上海国际金融中心稳步扩大金融领域制度型开放提供有利条件。

以更大力度先行先试推动深层次改革——

近年来，国际高标准经贸规则在不断发展演进变化，从关税、非关税壁垒等“边境”规则拓展至更广泛的“边境后”规则。方案提出，推动相关“边境后”管理制度改革。

唐文弘介绍，这次试点的80条措施中，有一半以上涉及“边境后”规则，主要包括推进政府采购制度改革、深化国有企业改革、加大对劳动者权益的保护力度、实施高水平环境保护措施等方面，通过开展深层次改革创新，为推进国内重点领域改革探索路径。

“坚持高标准，打好改革开放攻坚战。”华源说，这次总体方案在自贸试验区制度创新成效的基础上，对“边境”管理制度改革和“边境后”管理制度改革都提出了更高标准。比如在货物贸易方面，将围绕提高国际贸易效率、降低国际贸易成本的目标，不断提高贸易便利化和贸易数字化水平。

以更广领域试验探索助力高质量发展——

唐文弘说，这次试点着重聚焦促进数据跨境流动、提升跨境投融资便利化、培育贸易新模式新业态、推进贸易数字化、优化贸易管理方式等重点问题，在上海自贸试验区率先大胆探索，这将有利于打通前后端、上下游、各环节，实现制度创新的系统集成，赋能高质量发展。

总体方案提出，率先实施高标准数字贸易规则。支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录，探索建立合法安全便利的数据跨境流动机制，加快数字技术赋能，推动电子票据应用，推动数据开放共享，构筑数字贸易发展新优势。

商务部自贸区港建设协调司司长杨正伟说，总体方案积极对接国际高标准数字贸易规则，聚焦数据跨境流动、数字技术应用、数据开放共享等重点领域深化改革创新，将为大力促进我国数字贸易发展注入新动能，为数字产业、数字企业发展带来新机遇。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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