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我国电力系统绿色低碳发展取得显著成效

2023年12月08日17:16 | 来源：人民网
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人民网北京12月8日电 （记者赵竹青）在12月6日举行的2023年中国电机工程学会年会上，中国电机工程学会理事长、中国工程院院士舒印彪表示，近年来，我国电力系统绿色低碳发展步伐取得显著成效。

舒印彪介绍，我国已建成世界规模最大的清洁电力供应体系。截至今年10月，我国发电总装机达到28.1亿千瓦，超过G7国家总和，超过美国的2倍。非化石能源装机超过50%，高于世界平均水平4.7个百分点。过去10年，我国非化石能源消费比重从9.7%提高到17.5%，增幅是世界同期平均水平的2.1倍。

此外，我国新能源迅速发展，已成为第二大电源。尤其是风电、光伏装机达到9.4亿千瓦、约占全球1/3。2022年，新能源占新增发电装机比重达到68%，占新增发电量比重达到76%。太阳能发电装机中，分布式光伏占比超过40%。

与此同时，电力装备也取得了丰硕的创新成果。据统计，近10年，我国陆上风电成本下降60%、光伏成本下降82%，光伏产业占据全球主导地位。

(责编：赵竹青、高雷)
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