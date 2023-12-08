人民网北京12月8日电 （记者赵竹青）12月8日，中国工程院2023年当选院士学习教育暨颁证仪式在北京举行。中国工程院党组书记、院长李晓红为新当选院士颁发证书。

李晓红在讲话中围绕“坚守学术初心，奋力推动科技自立自强”，对新当选院士提出4点希望。

一是始终胸怀“国之大者”，树牢至诚之心。中国特色院士制度是党和国家设立的重要人才制度，核心是党的领导，与西方国家院士制度有着本质区别。党和国家设立院士制度的初衷，就是要凝聚我国科技界精英为经济社会发展出主意、攻难关，就是要激励广大科技工作者为国家富强、民族振兴努力奋斗，就是要建设一支体现国家意志、服务国家需求的科技领军人才队伍。

二是始终坚持创新引领，永葆至真之心。科学真理容不得半点虚假，要始终唯真唯实，追求真理。在学术评价、项目评审、成果鉴定中不说违心之话、不写不诚之词、不做失范之事。

三是始终强化使命担当，砥砺至勇之心。科技创新已成为国际战略博弈的主要战场，围绕科技制高点的竞争空前激烈，必须敢于斗争、善于斗争，砥砺至勇之心，不负党和国家的重托。

四是始终珍视崇高荣誉，恪守至纯之心。院士是国家设立的最高学术称号，是荣誉的象征，更是责任的标志。要恪守至纯之心，始终坚守院士称号的学术性、坚决捍卫院士称号的纯洁性，无比珍视院士称号的荣誉性，言为士则，行为世范。

李东、尼玛扎西、刘超3位新当选院士代表分别发言。他们一致表示，今天的成就离不开党和国家的培养，当选后要保持初心、谦虚谨慎，心系“国之大者”，围绕国家重大战略需求，努力工作、自主创新，为实现高水平科技自立自强、建设创新型国家贡献力量。

(责编：赵竹青、高雷)

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