人民网北京12月8日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，12月8日至11日，东北地区中部、华北南部、黄淮等地累计降温幅度可达12摄氏度以上，12日早晨最低气温零度线将南压到湖北中部至苏皖北部一带。受较强冷空气影响，我国大部分地区气温将明显下降。10日至11日，华北、黄淮等地将出现今冬首场大范围降雪。

冷空气南下影响范围广 降温幅度较大

“8日至9日，西北地区东部、华北、黄淮、东北地区气温将下降4到8摄氏度，内蒙古中东部、东北地区中南部降温幅度可达12摄氏度以上。”在今日召开的新闻通气会上，国家气象中心首席预报员徐珺介绍。

徐珺预测，10日至11日，冷空气继续南下，华北中南部、黄淮、江淮、江汉、江南中西部、华南北部等地有6到8摄氏度降温，部分地区降温幅度可达10摄氏度以上。

“此次冷空气南下影响范围广，部分地区叠加降水影响，降温幅度较大。”徐珺说，本轮降温过程中，中东部地区气温下降明显，华北、黄淮将出现今冬最低气温。

华北、黄淮地区将迎来今冬“初雪”

据了解，本轮冷空气将为华北、黄淮地区送来今冬的“初雪”。

徐珺预测，10日至11日华北、黄淮北部，东北地区中南部，西北地区东部等地有小到中雪，其中陕西北部、山西中南部、河北中南部、河南北部及辽宁东部、吉林东南部等地的部分地区有大雪或暴雪，山西南部、河南北部和中部等地有大暴雪。日降雪量具有一定的极端性，累计降雪量或将达到8到16毫米，局地可达20到25毫米，新增积雪深度5到10厘米，局地13到18厘米，山西南部、河南西北部局地有冻雨。另外，在陕西中部、河南中南部、山东大部有雨夹雪或雨转雪，西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南北部等地将会有小到中雨，局地大雨。

北京市局首席预报员郭金兰预计，10日下午到夜间，华北中南部地区将有一次大范围的雨雪天气，北京将迎来今冬首场明显降雪天气。

“北京市平均降雪量预计为2至4毫米，门头沟、房山、延庆、昌平和大兴的部分地区降雪相对明显，降雪量可能达到3至8毫米。”郭金兰说，“全市平均积雪深度为3至6厘米，在门头沟、房山、延庆、昌平和大兴的部分地区，积雪量估计可以达到8厘米甚至以上。”

考虑到地表温度较低，可能出现道路结冰现象，而降雪期间路面湿滑、能见度也将下降。对此，郭金兰建议，公众尽量乘坐公共交通错峰出行，注意交通安全，公众出行需留意航班信息，提前做好准备。

郭金兰补充，目前冰面尚薄，公众应避免前往非正规冰场滑冰，以免发生危险。

南方地区气温将持续下降

徐珺认为，这次冷空气的特点，第一是影响范围广；第二是内蒙东北地区部分地区的降温幅度大；第三是华北南部、黄淮、江汉等地叠加降水影响，降温幅度也比较大。

降温具体有哪些影响？徐珺介绍，在降温方面，中东部地区气温下降明显，华北、黄淮将出现今冬最低气温，天然气、电力等能源消耗增加，建议提前做好能源调度和储备。在大风方面，长江以北地区需要做好临时搭建物、广告牌等的防风加固，渤海、黄海、东海北部海域及江河湖面，加强水上交通安全和管理。

此次大范围降雪后，我国大部分地区气温是否会出现回暖？对此，徐珺表示，此次大范围降雪后，预计在12月18日后，北方地区气温开始缓慢回升，南方地区气温将会继续下降，20日之后中东部大部回升幅度增大。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)

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