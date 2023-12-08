人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国气象局：华北、黄淮等地区将迎来今冬“初雪”

2023年12月08日18:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月8日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，12月8日至11日，东北地区中部、华北南部、黄淮等地累计降温幅度可达12摄氏度以上，12日早晨最低气温零度线将南压到湖北中部至苏皖北部一带。受较强冷空气影响，我国大部分地区气温将明显下降。10日至11日，华北、黄淮等地将出现今冬首场大范围降雪。

冷空气南下影响范围广 降温幅度较大

“8日至9日，西北地区东部、华北、黄淮、东北地区气温将下降4到8摄氏度，内蒙古中东部、东北地区中南部降温幅度可达12摄氏度以上。”在今日召开的新闻通气会上，国家气象中心首席预报员徐珺介绍。

徐珺预测，10日至11日，冷空气继续南下，华北中南部、黄淮、江淮、江汉、江南中西部、华南北部等地有6到8摄氏度降温，部分地区降温幅度可达10摄氏度以上。

“此次冷空气南下影响范围广，部分地区叠加降水影响，降温幅度较大。”徐珺说，本轮降温过程中，中东部地区气温下降明显，华北、黄淮将出现今冬最低气温。

华北、黄淮地区将迎来今冬“初雪”

据了解，本轮冷空气将为华北、黄淮地区送来今冬的“初雪”。

徐珺预测，10日至11日华北、黄淮北部，东北地区中南部，西北地区东部等地有小到中雪，其中陕西北部、山西中南部、河北中南部、河南北部及辽宁东部、吉林东南部等地的部分地区有大雪或暴雪，山西南部、河南北部和中部等地有大暴雪。日降雪量具有一定的极端性，累计降雪量或将达到8到16毫米，局地可达20到25毫米，新增积雪深度5到10厘米，局地13到18厘米，山西南部、河南西北部局地有冻雨。另外，在陕西中部、河南中南部、山东大部有雨夹雪或雨转雪，西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南北部等地将会有小到中雨，局地大雨。

北京市局首席预报员郭金兰预计，10日下午到夜间，华北中南部地区将有一次大范围的雨雪天气，北京将迎来今冬首场明显降雪天气。

“北京市平均降雪量预计为2至4毫米，门头沟、房山、延庆、昌平和大兴的部分地区降雪相对明显，降雪量可能达到3至8毫米。”郭金兰说，“全市平均积雪深度为3至6厘米，在门头沟、房山、延庆、昌平和大兴的部分地区，积雪量估计可以达到8厘米甚至以上。”

考虑到地表温度较低，可能出现道路结冰现象，而降雪期间路面湿滑、能见度也将下降。对此，郭金兰建议，公众尽量乘坐公共交通错峰出行，注意交通安全，公众出行需留意航班信息，提前做好准备。

郭金兰补充，目前冰面尚薄，公众应避免前往非正规冰场滑冰，以免发生危险。

南方地区气温将持续下降

徐珺认为，这次冷空气的特点，第一是影响范围广；第二是内蒙东北地区部分地区的降温幅度大；第三是华北南部、黄淮、江汉等地叠加降水影响，降温幅度也比较大。

降温具体有哪些影响？徐珺介绍，在降温方面，中东部地区气温下降明显，华北、黄淮将出现今冬最低气温，天然气、电力等能源消耗增加，建议提前做好能源调度和储备。在大风方面，长江以北地区需要做好临时搭建物、广告牌等的防风加固，渤海、黄海、东海北部海域及江河湖面，加强水上交通安全和管理。

此次大范围降雪后，我国大部分地区气温是否会出现回暖？对此，徐珺表示，此次大范围降雪后，预计在12月18日后，北方地区气温开始缓慢回升，南方地区气温将会继续下降，20日之后中东部大部回升幅度增大。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国气象局：华北、黄淮等地区将迎来今冬“初雪”
　　人民网北京12月8日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，12月8日至11日，东北地区中部、华北南部、黄淮等地累计降温幅度可达12摄氏度以上，12日早晨最低气温零度线将南压到湖北中部至苏皖北部一带。受较强冷空气影响，我国大部分地区气温将明显下降。…
中国工程院为2023年新当选院士颁发证书
　　人民网北京12月8日电 （记者赵竹青）12月8日，中国工程院2023年当选院士学习教育暨颁证仪式在北京举行。中国工程院党组书记、院长李晓红为新当选院士颁发证书。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部