人民网北京12月8日电 （记者孙博洋）近日，为活跃消费市场，促进优质农产品进城，第十三届全国优质农产品展销周活动在北京举行，来自全国多个省市的优质农产品亮相北京。

展销周期间，四川省以“天府粮仓 金字招牌”为主题，对四川优质农产品进行了推介，活动现场搭建了“天府粮仓”精品馆，展示展销全省21个市州的优质特色农产品，四川省农业农村厅共组织“天府粮仓”精品品牌企业146家，粮油、畜禽水产、水果、加工4个大类400余个产品参展。

据主办方介绍，四川全省拥有绿色、有机、地理标志农产品达2500个，质量监测合格率长期稳定在99%以上，1000多个“川字号”特色品牌独具特色，多滋多味。为擦亮“农业大省”金字招牌，做好“土特产”这篇大文章，今年6月，四川发布了省级农业公用品牌“天府粮仓”形象标识和宣传语，公布了全省100个首批入选“天府粮仓”精品（培育）品牌名单。

四川省农业农村厅主要负责人表示，四川农产品供给充足、品类丰富、优质健康，京津冀是“川字号”农产品的主销区，希望两地精诚合作，促进交流合作和贸易投资。中国农产品市场协会主要负责人表示，将充分利用协会在专业展览、产销推介、品牌促进等方面的资源优势，帮助四川搭建交流平台，助推“川字号”农产品拓展市场。

中国农产品市场协会相关负责人表示，将充分利用协会在专业展览、产销推介、品牌促进等方面的资源优势，帮助四川搭建交流平台，助推“川字号”农产品拓展市场。

北京市农业农村局负责人表示，四川农产品丰富了北京人民的“菜篮子”“果盘子”，京川两地产业互补性强，合作前景广阔，下一步将深化两地对接，共同推动农业合作再上新台阶。

(责编：孙红丽、高雷)

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