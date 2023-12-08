人民网北京12月8日电 （记者车柯蒙）12月7日至9日，第五届世界新能源汽车大会在海口举办。12月8日，中国科协主席、世界新能源汽车大会主席万钢在2023世界新能源汽车大会“加速重构汽车产业新生态”主论坛上发布了《2023世界新能源汽车大会共识》。

以下为《2023世界新能源汽车大会共识》全文：

2023年12月，全球汽车产业主要相关方再次聚首中国海南，共议电动化加速、智能化演进、低碳化融合的汽车产业高质量发展新征程，与会各方达成以下共识：

一、新能源汽车进入全面市场化发展的攻坚期。与会各方对2035年全球新能源汽车市场份额达到50%以上抱有坚定信心，将围绕纯电动汽车、插电/增程式混合动力汽车、燃料电池汽车发展，持续推动高效高安全动力电池、高效率内燃机与碳中和燃料、宽温域燃料电池等多元能源动力技术研发，加强充换电、氢能基础设施建设，力争提前实现这一发展目标。

二、跨领域前沿技术突破将加速智能网联汽车发展。人工智能、大数据、物联网等正在加快赋能汽车智能化转型，与会各方将以安全为底线，推动前沿领域共性技术研究探索，在创新成果转化、前沿示范应用等方面加强跨界协同，加速推进高级别自动驾驶汽车产业化发展和市场应用。

三、驾驶场景将驱动车能路云一体化发展迈上新台阶。典型驾驶场景将成为新技术、新产品、新模式等创新成果孵化和推进汽车产业升级的关键抓手，与会各方将围绕车能互动、车路融合、车云协同等典型场景建设加速技术迭代攻关，推进数字化支撑平台、智能道路基础设施、场景测试实验区等建设，加快实现汽车与能源、交通、信息通信跨行业、跨部门的融合发展。

四、加强科普宣传是推进科技成果推广应用的重要环节。汽车电动化、智能化、低碳化转型，带来产品形态、功能特性、用户体验的全面改变，与会各方将共同加强新能源汽车新技术、新功能、新模式的科普宣传，正确引导用户接受与使用新功能、享受新体验，进一步提升用车舒适性、便利性、安全性。

五、开放合作是全球汽车产业实现共同发展的关键举措。与会各方将持续发挥世界新能源汽车大会等平台作用，继续加强全球汽车产业在碳核算、碳管理等方面的协同配合，深化关键原材料、基础元器件等领域的产业合作，共同营造公平、透明、可持续的国际投资贸易环境，坚定维护开放包容、合作融通、共同发展的汽车产业全球化发展格局。

(责编：孙红丽、高雷)

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