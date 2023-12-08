新华社北京12月8日电（记者刘羽佳、王希）记者8日从中国证监会获悉，为充分发挥资本市场优化资源配置重要功能和中央企业绿色投资引领示范作用，中国证监会和国务院国资委日前联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》。

证监会表示，中央企业是我国实现碳达峰碳中和目标的关键主体，也是绿色债券发行的主力军。本次通知发布，将进一步提升资本市场服务中央企业绿色低碳发展能力，支持中央企业产业结构和能源结构优化升级，强化中央企业绿色低碳技术科技攻关和应用布局，形成示范效应，更好带动支持民营经济绿色低碳发展，促进经济社会发展全面绿色转型。

通知主要内容包括：一是完善绿色债券融资支持机制，发展节能降碳、环境保护、资源循环利用、清洁能源等各个产业；二是助力中央企业绿色低碳转型和高质量发展，合理安排债券融资，加快形成绿色低碳生产方式，强化绿色科技创新，发挥中央企业绿色低碳发展示范作用；三是发挥中央企业绿色投资引领作用，引领绿色发展重点领域资金供给，支持中央企业开展基础设施REITs试点；四是加强组织实施保障，证监会与国务院国资委合力推动中央企业更好运用绿色债券融资，优化资本市场服务绿色领域融资。

据介绍，截至目前，交易所市场累计发行绿色债券超过7000亿元，募集资金投向资源节约与循环利用、污染防治、清洁能源、生态保护等领域，有效引导要素资源更多配置到绿色领域。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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