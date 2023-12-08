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聚焦2023年中国经济丨科技创新激发澎湃动力——2023年中国经济高质量发展一线观察之二

2023年12月08日22:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月8日电 题：科技创新激发澎湃动力——2023年中国经济高质量发展一线观察之二

　　新华社记者

　　一束“光”，可以“倍增”——从精密加工、精准检测到新型芯片、自动驾驶，光电子信息技术不断跃升，催生出一批新领域新赛道。

　　一粒“药”，开始“走出去”——今年以来，公开披露的国产创新药授权“出海”交易超过30个，项目金额约150亿美元，同比增长2倍以上。

　　如同播下的种子，创新的力量蓬勃生长。科技这一“关键变量”，正在成为高质量发展的“最大增量”。

　　新动能在积蓄

　　三秦大地，“光”在集聚。

　　能在头发丝上雕花，是激光制造；能耗更低、信息传输更快，是光电子芯片；几分钟发现微小的农药或细菌痕迹，是光子传感……

　　位于西安高新区的陕西光电子先导院，先后孵化了50余家与“光”相关的科技企业，多家企业在细分领域市场占有率超过50%。放眼整个陕西，光子产业链上下游的高新技术企业已发展至300多家，年产值超过300亿元。

　　陕西光电子先导院工作人员正在进行芯片电性测试。（受访者供图）

　　源头有核心技术成果的转化，产业因创新而兴。

　　在美国创立3年后，攥着一把专利的赛富乐斯半导体公司迁到西安。创始人陈辰告诉记者，如果没有陕西光电子先导院提供的大型先进设备，企业不可能迅速将新一代显示技术产品量产。

　　“把科研资源‘势能’转化为产业发展‘动能’，是我们这些年一直努力的方向。”中国科学院西安光机所研究员、陕西光电子先导院执行院长米磊说，要更快打通样品、产品、商品的转变链条。

　　练好“内功”不断升级竞争力，企业因创新而强。

　　今年8月，信达生物耗时8年自主研发的托莱西单抗注射液获批上市。这是国内首款、全球第三款PCSK9单抗药物，被通俗地称作“降脂针”。

　　创业之初，信达生物董事长俞德超的办公室是从苏州工业园区借来的一间屋子，小到甚至容不下一个存放试剂的冰箱。但他信心坚定：要做国际标准的创新药！

　　12年里，研发投入累计150亿元，上市10款创新药物；第一款商业化产品达伯舒，是唯一获批一线治疗国内五大高发瘤种的PD-1药物，可由国家医保报销……今年上半年，信达生物营收超过27亿元，同比增长20.6%；三季度产品收入超16亿元，同比增长超45%。

　　信达生物制药（苏州）有限公司按照国际标准建设的生产线正在运营中。（受访者供图）

　　自主创新能力如同金子，早晚会发光。临近年底，记者走访中国经济发展一线，感受各地培育新动能的“加速度”——

　　广东，今年上半年先进制造业增加值增长3.3%；1月至10月工业技术改造投资同比增长22.3%，为5年来最高增速。

　　上海，规划2026年建成特色产业园区约60个，集聚高新技术企业和专精特新中小企业约5500家，规模以上工业总产值突破万亿元。

　　10月份，全国半导体器件专用设备制造业增加值同比增长33.9%；新能源汽车产量同比增长27.9%，光伏电池产量同比增长62.8%……

　　“制造业高端化、智能化、绿色化扎实推进，新动能加快成长壮大，工业经济呈现持续回升向好态势。”国家统计局工业司统计师孙晓说。

　　新链条在延伸

　　矿井深处，采煤机自动割煤，智能运输；远程地面，控制屏幕上一目了然，一键启停。

　　陕煤集团曹家滩煤矿，建设“无人矿山”一直是其目标。但数量繁多的井下设备、互不联通的数据孤岛，一度让智能升级停滞。

　　依托华为、中国电信等构建的一套“5G+工业互联网”应用系统，井下设备快速接入数据高速路，智能矿山进入常态化运行，企业迎来提质增效。

　　推动传统产业转型升级，科技创新正在发挥“增量器”作用。

　　走进位于浙江永康的飞剑工贸有限公司，智慧工厂里，机械臂不停挥舞翻转，制作杯身、打磨抛光、表面喷涂，一只色彩绚丽的精美钛杯很快就生产出来。数据化控制中心的屏幕上，订单详细情况、生产线走到哪一环节，一清二楚。

　　营收如何逆势增长？对于这家专注于做杯子的制造企业来说，数字化意味着更高的效率、更稳定的品控、更灵活的订单处理。

　　“仅今年就推出60多款新产品，我们有底气去设计创新。”飞剑工贸董事长助理徐良告诉记者，通过数字化升级改造，不仅降低了成本，对于小订单、多频次的跨境生产需求也更能轻松“拿捏”。

　　飞剑工贸有限公司的智慧工厂生产线。（受访者供图）

　　数字与实体深度融合，现代化产业链不断强化延伸，创新力就是竞争力。

　　借助工业互联网平台，加料、调温等炼钢工序可以精准自动完成；匹配用户个性化需求，家电、服装等消费品开始“大规模定制”；引入智能制造系统，中药制剂生产实现全流程质量追溯……

　　数据显示，我国已建设近万家数字化车间和智能工厂，跨行业跨领域工业互联网平台达到50家，连接设备近9000万台套。

　　今年前三季度，全国制造业技改投资占全部制造业投资的比重近四成，推动着传统产业加速向高端化、智能化、绿色化转型升级。

　　工业和信息化部有关负责人说，把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，工业规模稳步壮大、产业结构持续优化、数字化绿色化转型不断推进，聚焦新型工业化持续发力，不断夯实中国经济根基。

　　新赛道在扩展

　　沿着攀岩墙一路向上，矫健身姿让人忽略了运动员右侧小腿的假肢。

　　第二届全球数字贸易博览会上，一款基于脑机接口技术和人工智能算法的智能仿生腿引来围观。强脑科技合伙人兼高级副总裁何熙昱锦说，企业正在仿生义肢、智能康复等领域加快研发和转化应用的步伐。

　　积极开辟新领域新赛道，不少企业敏锐地捕捉市场风向。

　　山东滕州，联泓新科的厂区。5万吨/年聚碳酸亚丙酯（PPC）生物可降解材料项目正在紧锣密鼓建设，有望2025年底前投产。

　　聚碳酸亚丙酯是一种生物可降解材料，不仅具有刚韧平衡性好、阻隔性好等优点，还有减碳固碳的良好效果。

　　联泓新科高级副总裁解亚平介绍，瞄准“双碳”目标，企业大力布局新能源材料和生物可降解材料等绿色材料，正加快扩展清洁低碳能源的新赛道。

　　联泓新科新能源材料和生物可降解材料一体化项目建设现场。（受访者供图）

　　新兴产业离不开新链条、新生态。数据显示，我国在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等领域建成了45个国家先进制造业集群，主导产业总产值达20万亿元。

　　走进位于安徽合肥高新区的“中国声谷”，记者感受到这个国家级产业基地涌动的活力——

　　入驻企业突破2000户，年产值超过2000亿元，形成以智能语音及人工智能产业为核心，网络安全、量子信息及空天信息等产业共同发展的新一代信息技术产业集群……依托科大讯飞和其开放的人工智能平台，上下游企业拔节生长。

　　合肥高新区管委会副主任吕长富说，战略新兴产业和未来产业是“用明天的科技锻造后天的产业”，只有用硬科技赋能现代产业体系，才能为未来发展蓄力。

　　从合肥的“声谷”到武汉的“光谷”，从北京建设国家区块链技术创新中心，到深圳加强脑科学、合成生物学等基础研究平台布局……以创新驱动助推产业集聚，一批新的增长点、增长极、增长带加快孕育。

　　5年前，这里播下一颗种子——

　　长三角G60科创走廊，串联起上海松江和江苏、浙江、安徽的多座城市。5年来，这里的高新技术企业数量占全国比重从十二分之一升至八分之一，战略新兴产业增加值占GDP比重从11.5%升至15%。

　　推进G60科创走廊建设专责小组组长、科技部副部长吴朝晖说，面对新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，要不断探索科技创新支撑高质量发展的新路径。

　　神州大地上，创新的一颗颗种子，竞相发芽，不断生长。没有什么能够阻挡生长的力量。（记者董瑞丰、严赋憬、温竞华、宋晨）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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