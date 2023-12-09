作为国家“八纵八横”高铁网主通道之一的京昆通道的重要组成部分，渝昆高铁全长699公里，设计时速350公里。目前，渝昆高铁川渝段箱梁已全部架设完成。图为中铁十二局渝昆高铁川渝段站前三标项目部建设的箱梁架设成型段落。

唐 毅摄

济南至郑州高速铁路全线贯通运营

本报北京12月8日电 （记者严冰）记者今天从中国国家铁路集团有限公司获悉，济南至郑州高速铁路济南至濮阳段12月8日建成通车，标志着济郑高铁全线贯通运营，济南西至郑州东站间最快1小时43分钟可达，山东半岛城市群与中原城市群时空距离进一步压缩。

济郑高铁起自济南西站，途经山东省济南市、聊城市，河南省濮阳市、安阳市、新乡市、郑州市，接入郑州东站，线路全长407公里，设计时速350公里，同步建设的济郑高铁与济南站联络线投入使用，连通胶济高铁和胶济铁路。开通运营初期，铁路部门将按照日常线、周末线、高峰线安排旅客列车开行，每日开行动车组列车最高达61列。

济郑高铁东接京沪高铁、西连京广高铁，中段在聊城西站与在建的京雄商高铁交汇，是国家“八纵八横”高铁网的重要连接线。济郑高铁全线贯通运营后，将进一步完善区域路网结构，便利沿线群众出行，实现山东半岛城市群与中原城市群互联互通，对于推动黄河流域生态保护，促进区域经济社会高质量发展，具有十分重要的意义。

贵州黄桶至广西百色铁路开工

本报电 （记者庞革平、严冰）12月8日，贵州黄桶至广西百色铁路（以下简称黄百铁路）开工建设。项目建成后，将进一步完善西部陆海新通道布局，构建贵州北部地区通江达海的便捷大通道。

黄百铁路位于贵州、广西境内，全长约315公里，设计时速160公里，为国家Ⅰ级单线电气化铁路，线路起自贵州省安顺市普定县黄桶站，途经贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县，黔西南布依族苗族自治州望谟县及广西壮族自治区百色市乐业县、凌云县，接入百色站，共设17个车站。

黄百铁路北接沪昆铁路，南连南宁至昆明铁路，是西部陆海新通道西通道的重要组成部分，沿线途经百色革命老区和苗族、瑶族、布依族等少数民族地区。项目完工后，将进一步完善区域路网布局，成为贵州北部地区至广西北部湾地区的便捷通道，对于加快推进西部陆海新通道建设，促进区域经济社会协调发展，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、李楠桦)

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