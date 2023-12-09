新华社上海12月8日电 （记者何欣荣、胡洁菲）新生儿跨省入户、身份证首次申领、婚姻登记……随着长三角一体化的深入推进，三省一市依托“一网通办”，累计上线逾150项跨区域服务应用。让数据多跑路、办事少跑腿，既推动了长三角各类要素的跨区域流动，也实实在在提升了群众的获得感。

在上海“随申办”APP上先预约，到现场后登记、确认证件、拍照……近日，一对新人徐雄辉和彭玉兰在上海市青浦区婚姻登记管理中心领到了结婚证。徐雄辉告诉记者，他的户籍在江苏南通，妻子户籍在安徽六安，如果乘车回南通，来回至少要一天时间，如今直接在上海办理，大大方便了上班族。

青浦区婚姻登记管理中心婚姻登记员说，以前婚姻登记，外省市居民需要回到其中一方户籍所在地办理。如今，只要一方持有上海市居住证，就可以在上海任意区办理。自今年6月推出婚姻登记跨省通办以来，来青浦登记的新人数量大幅上升。统计显示，平均每4对新人中，就有1对是非上海户籍。

长三角区域跨省人口流动频繁、跨省办事需求大。2019年5月，长三角政务服务“一网通办”正式上线。据牵头这项工作的上海市政府办公厅政务服务处介绍，几年下来，三省一市累计上线152项跨区域服务应用，全程网办超680万件，线下窗口服务超30万人次，一批示范性应用取得显著成效。

医保领域，长三角异地就医门诊2460余万人次，结算费用超70亿元；公积金领域，实现居民异地购房提取公积金零材料、网上办，累计提取3.5万笔，金额超54亿元；公安领域，今年以来三省一市居民异地开具“户籍事项证明”43.3万件。

新的跨省通办事项还在持续上线。上海市公安局宣布，在试点工作基础上，自2023年12月1日起，在全市范围实行申领临时居民身份证“跨省通办”。新的跨省通办形式也在不断推出。三省一市创新跨省通办远程虚拟窗口，通过“屏对屏”，推动跨省业务就近申请、属地远程直接受理，目前已开通150个点位，发起服务1.1万次。

最近召开的长三角一体化发展座谈会提出，要增强一体化意识，坚持一盘棋思想。上海市政府办公厅副主任张宇祥表示，下一步长三角政务服务“一网通办”将坚持业务和技术双轮驱动，加强跨省市业务协同、数据共享，做好跨省市远程虚拟窗口、跨省市高效办成“一件事”、创新跨省市“一码服务”等重点通办项目，按照一体化发展的“施工图”，让长三角区域企业和群众办事更便利、更高效。

(责编：王连香、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经