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海上风电现代产业链共链行动大会举行

2023年12月09日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京12月8日电  （记者杨子岩）由三峡集团和中国工业经济联合会共同主办的建设高质量海上风电现代产业链共链行动大会8日在京举办。会议以“共链融通、创新发展、建设高质量海上风电产业链”为主题，旨在通过央企和各类所有制企业之间的协调联动、互利合作，打造海上风电互利共赢共同体。

会上，三峡集团发布了海上风电产业链需求，并集中签订产业链合作协议及中小企业合作需求意向书，为海上风电产业链融通发展搭建了平台。国务院国资委、工业和信息化部、国家能源局等部委、单位有关负责同志出席会议。

截至2023年9月底，我国海上风电装机规模达3189万千瓦，居全球首位。产业链上下游企业多维度协同，夯实了产业发展底座，激发了产业发展原动力，推动了我国海上风电实现高质量发展。

(责编：王连香、李楠桦)
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