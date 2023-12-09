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外资持续看好中国债市意味着什么？

2023年12月09日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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近期，境外机构的净买入与增持我国债券呈现逐月明显增加趋势，境外机构已连续9个月净买入我国债券。外资持续看好中国债市意味着什么？

记者日前从中国人民银行获悉，境外机构已连续9个月净买入我国债券，2023年以来累计净买入量近1万亿元，其中10月份外资净买入量已超过2000亿元。

近年来，基于对中国市场的长期看好，外资金融机构持续“加码”中国债券市场。目前，中国已成为全球第二大债券市场，境外机构持有我国债券3.3万亿元人民币，近几年年均增速约为30%。特别是今年三季度以来，境外机构持债量保持快速增长，其中10月份增持近400亿元，预计11月份增持量有望达到2500亿元。

越来越多外资机构表现出对中国债券市场的浓厚兴趣。记者从中国人民银行了解到，截至2023年10月末，共有1110家境外机构进入中国债券市场投资，自2017年以来平均每年新增入市约100家。已入市的境外机构覆盖了70多个国家和地区，包括美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、日本、新加坡、澳大利亚等主要发达国家。

在这些积极参与中国债券市场投资的境外投资者中，境外主权类机构等中长期投资者持债量占比达七成，这意味着更多投资者长期看好中国债券市场。另外，全球前百大资产管理机构中，已有约90家进入中国债券市场投资。

分析人士认为，近期，外资金融机构积极投资中国债券市场，根本在于看好中国经济发展前景。今年以来，我国经济运行总体回升向好，今年对全球经济增长的贡献将达到三分之一，仍然是全球增长最大引擎。特别是三季度以来，一系列政策效应逐步显现，经济内生动力不断增强，回升向好的态势更趋明显。

在此背景下，人民币债券的投资价值与避险属性更加凸显，中国债券市场展现出了较强的投资吸引力。

目前，我国债券在摩根大通全球新兴市场政府债券指数（GBI-EM）已达到国别最大权重，在彭博巴克莱全球综合指数（BBGA）、富时世界国债指数（WGBI）中的权重均超过纳入时的预计权重。

记者了解到，我国债券被纳入彭博巴克莱、摩根大通、富时罗素三大国际债券指数，已为我国债市引入了数千亿美元的跟踪指数资金。专家认为，这充分反映了全球投资者对于我国经济长期向好、金融市场持续扩大开放以及持有人民币资产的信心。

全球投资者看好中国债券市场，还得益于我国金融市场不断提升开放水平。中国人民银行行长潘功胜近日在公开讲话时介绍，中国人民银行稳慎推进金融市场高水平对外开放，积极顺应国际投资者的需求，为直接投资中国金融市场提供便利。“沪深港通”“债券通”“互换通”等平稳高效运行，为国际投资者提供了更多投资渠道。

（据新华社北京12月7日电  记者吴雨）

(责编：王连香、李楠桦)
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