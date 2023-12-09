原标题：科学应对厄尔尼诺对农业影响

本报北京12月8日电 受中等强度的厄尔尼诺事件影响，叠加全球气候变暖的大背景，预计今冬明春我国大部地区阶段性冷空气活跃，极端天气可能多发频发，农业防灾减灾形势复杂严峻。为做好冬春农业防灾减灾救灾工作，全力赢得夏季粮油丰收主动权，确保蔬菜等“菜篮子”产品稳定供应，农业农村部办公厅日前印发《今冬明春科学应对厄尔尼诺防灾减灾保安全稳供给预案》（以下简称《预案》），要求各地牢固树立“防灾就是增产、减损就是增粮”“防重于救”等理念，积极应对、主动避灾、科学防灾，切实减轻灾害损失。

《预案》分区域、分灾种提出农业防灾减灾救灾主要措施。一是防范北方冬麦区可能低温冻害。开展冬前镇压，分级分类冬灌；强化早春田管，密切关注天气变化，降温前及时灌水改善墒情，防御冻害；对遭受冻害麦田，分类施肥补救，促进恢复生长。二是防范北方冬麦区可能春旱。提前检修灌溉设施，一旦旱情发生，集中有限水源浇水保苗；早春大力推广耙耱划锄镇压等措施，促进返青生长；叶面喷施抗旱保水剂，增强植物的抗旱性。三是防范露地和设施蔬菜可能雨雪冰冻灾害。提早检修棚室，及时清除积雪；设施蔬菜及时加保温棉被、草苫防寒，露地蔬菜加强中耕培土，寒潮过后遮阳覆盖，防止冻害；科学运筹肥水，搞好蚜虫、软腐病、霜霉病等病虫防控；密切关注市场动态，及时发布供求信息，推动产销衔接，大中城市提早安排应急保供生产。四是防范江南油菜可能渍涝和冰冻灾害。提前清沟降渍，保持“三沟”畅通；及时中耕除草，控旺促壮；寒潮来临前，提前喷施生长调节剂防寒抗冻；对受冻油菜，及时清除冻叶冻薹、追肥促长；春季根据苗情及时适量追施薹肥。五是防范畜禽水产养殖可能雨雪低温冻害。检查维修畜禽棚舍及池塘塘埂，做好圈舍池塘等养殖设施设备保暖防冻，强化饲养管理和科学投喂，加强饲草料等物资储备和畜禽销售，加强重大动物疫病监测防控，防止季节性反弹。六是防范东北中东部可能春涝。及早腾茬整地散墒，确定适宜熟期品种并做好种子准备；加强机具调度，组织好机耕机播作业，提高播种质量。七是防范东北西部可能春旱。合理调整结构避灾；推广免耕播种、抗旱“坐水种”、地膜覆盖、膜下滴灌等抗旱技术；科学确定主推品种，及早搞好种子调剂调运。八是防范西南地区可能冬春连旱。千方百计广辟水源，修缮建设农田集雨蓄水设施；冬闲田提早蓄水备耕；推广水稻集中育秧、旱育秧等技术；有水源的地区及时浇灌保苗；无水源地块及时喷施抗旱保水剂，因旱绝收地块因地制宜改种补种。（记者陈晨）

(责编：王连香、李楠桦)

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