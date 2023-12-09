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商务部：中新自贸协定进一步升级

2023年12月09日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：商务部：中新自贸协定进一步升级

本报北京12月8日电 8日从商务部获悉，中国和新加坡进一步升级《自由贸易协定》的议定书（以下简称《议定书》）近日签署。这是中新经贸关系新的里程碑，将进一步激发两国服务贸易和投资合作潜力，为企业参与对方市场提供更加坚实的制度保障。

据介绍，2008年10月，中国和新加坡签署自贸协定，2011年7月和2018年11月分别签署修改和升级自贸协定的议定书。2020年12月8日，中新共同宣布启动中新自贸协定进一步升级谈判。3年来，双方工作团队开展多轮密集磋商，成功完成所有谈判。中新在升级议定书中以负面清单模式作出服务和投资开放承诺，为双方投资者和服务提供者提供更为广阔的市场空间，并进一步拓展数字经济等新兴领域合作。下一步，中新双方将加紧履行各自国内法律程序，争取升级议定书尽早生效。

商务部国际司负责人指出，《议定书》对标国际高标准经贸规则，基于负面清单方式，纳入跨境服务贸易和投资自由化高水平规则，并作出进一步开放承诺。《议定书》的签署，是我国自贸谈判进入高标准负面清单时代的重要标志之一，将为我国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）奠定更加坚实的基础。（记者张翼）

(责编：王连香、李楠桦)
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