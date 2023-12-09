原标题：推进上海自贸试验区高水平制度型开放

近日，国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》（以下简称《总体方案》）。在12月8日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，商务部部长助理唐文弘介绍，《总体方案》聚焦加快服务贸易扩大开放、提升货物贸易自由化便利化水平、率先实施高标准数字贸易规则、加强知识产权保护等7个方面，提出80项措施，推进高水平制度型开放。

开展全面对接国际高标准经贸规则先行先试

在上海自贸试验区全面对接国际高标准经贸规则，打造国家制度型开放示范区，是《总体方案》赋予的重要任务，既是以开放促改革、促发展、促创新的主动作为，也是以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇的实际行动，不仅有利于中国自身发展，也将惠及世界。

唐文弘表示，这次试点主动对接高标准规则、规制、管理、标准，率先构建与之相衔接的制度体系和监管模式，在货物贸易领域实现更高水平自由便利，在服务贸易领域深化金融服务等领域开放，在数字贸易领域加强国际合作交流，在知识产权领域提升全流程保护水平，将有力促进商品、技术、资金、数据等要素跨境自由便利流动，为推进高水平制度型开放积累经验。

近年来，国际高标准经贸规则在不断发展演进变化，从关税、非关税壁垒等“边境”规则拓展至更广泛的“边境后”规则。这次试点的80条措施中，有一半以上涉及“边境后”规则，主要包括推进政府采购制度改革，深化国有企业改革，加大对劳动者权益的保护力度，实施高水平环境保护措施等方面，通过开展深层次改革创新，为推进国内重点领域改革探索路径。

这次试点着重聚焦促进数据跨境流动、提升跨境投融资便利化、培育贸易新模式新业态、推进贸易数字化、优化贸易管理方式等重点问题，在上海自贸试验区率先大胆探索，有利于打通前后端、上下游、各环节，实现制度创新的系统集成，赋能高质量发展。

两个“着力”提升通关便利化水平

海关总署自贸区和特殊区域发展司负责人何晓睿介绍，《总体方案》涉及海关的工作聚焦在提升通关便利化水平和打造一流口岸营商环境等方面，主要体现为两个“着力”。一是着力推动构建与国际通行规则相衔接的贸易便利化体系。比如在《总体方案》中明确对境外启运，经洋山特殊综合保税区换装、分拆、集拼，再运往其他国家或地区的中转货物，除法律法规另有规定外，不实施检验。二是着力打造市场化、法治化、国际化的一流口岸营商环境。比如在知识产权保护方面，《总体方案》明确，对进出口的涉嫌侵权假冒货物，海关依职权启动边境措施。对发现的过境涉嫌侵权假冒货物，海关可将货物相关信息通报给货物目的地国海关。

何晓睿表示，下一步，将继续深入实施自由贸易试验区提升战略，积极对接高标准国际经贸规则，率先开展压力测试，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，不断提高海关的监管效能和服务水平，在更高起点上全面深化改革开放，增强发展动力和竞争力。

持续优化跨境贸易营商环境

服务贸易具有跨边境、跨领域、多样性的特点，更多地依赖于人员、资金、数据等要素跨境流动，在全球范围看是跨境规制最集中的一个领域。上海市人民政府副市长华源表示，《总体方案》聚焦关键领域，特别是在金融服务、电信服务和数字贸易三大领域，深度对接国际高标准经贸规则，结合制度型开放的重点，进一步加大改革开放力度。

近年来，数字贸易成为国际贸易新的增长点。商务部自贸区港建设协调司司长杨正伟指出，《总体方案》积极对接国际高标准数字贸易规则，聚焦数据跨境流动、数字技术应用、数据开放共享等重点领域深化改革创新，将为大力促进我国数字贸易发展注入新动能，为数字产业、数字企业发展带来新机遇。

《总体方案》中明确提出支持上海国际贸易“单一窗口”建设数据跨境交换系统，上海市商务委员会主任朱民表示，这将有助于我们依托上海国际贸易“单一窗口”打造集大数据、人工智能、区块链等多种新技术为基础的智慧口岸大数据底座和“一站式”贸易数字化公共服务平台，提升跨境贸易的数字化与智慧化水平。（本报记者 董蓓）

(责编：王连香、李楠桦)

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