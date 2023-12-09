人民网北京12月9日电 （记者杜燕飞）日前，国家外汇管理局发布《关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知》（以下简称《通知》）。其中，经常项目政策措施4项，主要是进一步完善特殊贸易外汇收支管理，将前期已在部分区域试点实施的便利化措施推广至全国；资本项目政策措施5项，主要是拓展资本项目便利化政策及更新优化部分资本项目外汇管理。

当前，随着外贸新业态新模式的蓬勃发展及跨境投融资活动的日益多样化，经营主体对外汇便利化也有了新的更多的诉求。

“国家外汇管理局调研市场诉求，总结前期试点经验，系统梳理贸易外汇收支、科技型企业跨境融资、外商直接投资等相关外汇管理政策，在此基础上制定发布《通知》，推出进一步深化外汇管理改革、促进跨境贸易投资便利化的9项政策措施。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，下一步，将进一步深化外汇领域改革开放，以支持科技创新和中小微企业为重点优化外汇服务，加大政策实施和工作推进力度，持续提升跨境贸易和投融资便利化水平，促进稳外贸稳外资，更好服务实体经济高质量发展。

促进跨境贸易投资便利化

在跨境贸易便利化方面，《通知》明确，一是优化市场采购贸易外汇管理，银行可通过多种方式使用市场采购联网平台信息，为市场采购商户在线办理收结汇。二是放宽加工贸易收支轧差净额结算，银行可为企业办理进料对口收付汇资金轧差业务。三是完善委托代理项下跨境贸易资金收付，代理方因特殊情形确实无法办理货物贸易收付汇时，银行可按照展业原则为委托方办理货物贸易收付汇。四是便利境内机构经营性租赁业务外汇资金结算，满足条件的境内机构可使用自有外汇收入，向境内租赁公司支付境内经营性租赁租金。

“优化市场采购贸易外汇管理，一方面是助力市场采购等贸易新业态创新发展，支持委托第三方报关的市场采购商户以自身名义线上办理收结汇。”王春英表示，另一方面，鼓励更多银行开展市场采购贸易外汇结算业务，支持银行根据客户业务情况、银行信息化建设等自身实际，灵活使用市场采购贸易联网平台信息，为市场采购商户提供更加便捷的收结汇服务，提高商户资金结算效率，同时也可以帮助银行节约系统开发成本。

支持初创期科技型企业跨境融资

“我们在调研中发现，部分初创期的科技型企业由于自身净资产小而面临无法获得更多跨境融资等难题。”王春英表示，从2018年起，国家外汇管理局持续加强和完善面向科技创新的外汇政策供给，出台针对高新技术和“专精特新”企业的跨境融资便利化政策，允许其在一定额度内自主借用外债，大幅降低企业融资成本。

记者梳理，《通知》从主体范围、试点地区、试点额度等方面对上述跨境融资便利化政策进行了升级。具体来看，一是在以往高新技术、“专精特新”企业的基础上，将科技型中小企业纳入试点主体，支持科技型中小企业创新发展；二是政策覆盖范围从此前的17个省（市）扩展至全国；三是将此前17个省（市）的便利化额度提高至等值1000万美元，其余地区的便利化额度暂定为等值500万美元，便利高新技术、“专精特新”和科技型中小企业跨境融资，同时防范企业债务风险。

支持外商投资企业在华展业兴业

记者梳理，近年来，国家外汇管理局持续简化业务手续和流程，便利外商投资企业办理资本项下业务。2020年，在全国推广资本项目收入支付便利化改革，符合条件的企业在资本金、外债资金等资本项目收入用于境内支付时，无需事前向银行逐笔提供真实性证明材料。2022年开始，在上海自贸试验区临港新片区等四地试点，外商投资企业境内再投资业务无需办理登记手续。

“为进一步便利外商投资企业外汇收支，《通知》明确，将原资产变现账户调整为资本项目结算账户，账户内资金可自主结汇使用。这些资金主要包括外商直接投资及境内再投资、境外直接投资的境内股权出让方接收股权转让对价资金，以及境内企业境外上市募集的外汇资金。”王春英表示，下一步，国家外汇局将结合企业需求，有序推动更多资金收支纳入该账户，便利企业资金使用。

(责编：王连香、高雷)

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