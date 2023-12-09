原标题：算力共建，智贯东西：2023英特尔算力大会在云南丽江举办

近日，2023英特尔算力大会暨东数西算大会在云南丽江召开，为解决算力难题提供了新的思路，有望引领算力生态迈上更高的台阶。

“东数西算”是算力格局重构的助推器

中国信通院发布的数据显示，2016至2022年期间，国内算力规模平均每年增长46%，同期数字经济增长14.2%，GDP增长8.4%。与全球其他国家相比，我国算力发展对经济增长的贡献更为突出。

在2023英特尔算力大会暨东数西算大会上，与会者围绕算力产业布局、“东数西算”节点城市规划以及关键应用与最佳实践分享等话题展开深入探讨。

英特尔市场营销集团副总裁、中国区数据中心销售总经理兼中国区运营商销售总经理庄秉翰阐述了英特尔在响应“东数西算”战略上的规划与布局，揭示了五大超级技术力量如何驱动世界的数字化转型。“计算、无处不在的连接、从云到边缘的基础设施、人工智能、传感与感知是由芯经济全面驱动的超级力量，崭新的数字化世界正在到来。”

他还在演讲中表示，英特尔将基于丰富的产品线和生态系统，进一步强化至强处理器的竞争优势——第五代至强处理器即将于12月15日面世，推出的“四年五个制程节点"计划会使英特尔在“芯经济”时代扮演更关键的角色。

英特尔（中国）有限公司与粤港澳大湾区大数据研究院共同发布“东数西算”发展研究报告，为东数西算的加速落地提供了诸多参考。报告从全球数字经济发展、数字中国建设、碳中和碳达峰、以及东熟悉算战略等入手，剖析我国算力基础设施建设和产业发展现状，面临的机遇痛点和挑战，通过分析部分枢纽节点发展的模式，结合技术应用趋势，提出了发展路径，同时深度参与了深圳、贵州、福建、重庆、广西、海南等地的数据交易战略规划和落地，推动实现电力和算力两大基础设施的高效协同发展。

中国信息通信研究院产业与规划研究所副总工程师王青回顾了算力设施规划与建设的显著成果，以及数字经济为国民经济带来的巨大贡献。“东数西算”从政策推动到市场自发拉动中间存在一定挑战，因此东数西算落地，算网融合是解决问题的关键，因此推动算力网络的互连互通，包括优化国家互联网骨干直连点布局、推进新型互联网交换中心建等至关重要。

英特尔中国区云与行业解决方案部公共管理和区域市场总经理余哲表示，在数字经济发展的关键窗口期，英特尔期待与各地政府、产业、企业及专家学者进行更多的交流与合作，携手推动“东数西算”工程稳健落地，以算力的全面升级助力数字经济蓬勃发展。

自上而下与自下而上双向驱动算力生态进化

以算力基础架构的视角来看，从芯片设计制造到原始设备制造商（OEM）/原始设计制造商（ODM），再到数据中心建设与运营服务等多元化主体，直至上层应用——只有各个环节充分联动，创新性地采用多种方案组合，才能实现整个系统的全方位跃迁。

英特尔提供从芯片、平台到机架、数据中心的端到端算力优化，以创新技术架构促进算力全生命周期可持续发展。英特尔大数据高级首席工程师程从超在会上系统介绍了各项技术的最新进展，勾勒出算力进化的未来图景。

以算力加速技术路径的典型代表CPU为例，英特尔基于多核Mesh架构，通过指令集优化、硬件加速器、 P/E核等技术的演进，支持算力不断提升至更高水平。其中，第四代英特尔至强可扩展处理器内置加速器，加速引擎有助于释放内核用于更通用的计算任务，提高整体工作负载性能和电源效率。

在HPC、AI等密集型计算大行其道的背景下，算力基础设施仅有对通用计算的支撑能力还远远不够，英特尔致力于实现“一个平台可满足全方位的性能和效率需求”。英特尔至强Max处理器配置高带宽内存的x86 CPU，且支持OpenFOAM计算流体应用，能有效保障科学计算／AI工作负载加速，并为AIGC的发展提供强劲动力；英特尔还构建了面向下一代数据中心的IT架构，支持异构算力融合，UCle / CXL /硅光技术使能数据中心的资源池化，灵活、开放的科学计算／AI 软件栈加快智算中心的落地进程。

在算力基础设施领域，品牌服务器厂商扮演着举足轻重的角色。超聚变算力基础设施领域服务器总经理朱勇和新华三集团数字政府技术部总监金石开分别分享了打造“东数西算”高效算力底座、以创新技术产品赋能算力新格局的实践经验，为算力生态的向上生长构筑起坚实根基。

智谱华章助理总裁周捷阐述了大模型及其应用与“东数西算”战略协同发展的新思路，描绘出智谱大模型未来广阔的应用前景；瑞云科技渲染技术总监李玉光介绍了如何以远程高效调动西部算力为海量非实时交付的影视制作提供解决方案，诠释了“东数西算”的赋能价值；英特尔医疗健康与生命科学行业总监孙宇讲解了英特尔在东数西算关键应用领域和生态建设方面的推动作用，多元参差的算力新生态呼之欲出。

(责编：董童、高雷)

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