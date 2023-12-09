人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国证监会、国务院国资委：支持中央企业发行绿色债券

2023年12月09日09:43 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月9日电 （黄盛）据中国证监会消息，为充分发挥资本市场优化资源配置重要功能和中央企业绿色投资引领示范作用，中国证监会和国务院国资委日前联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》主要内容包括：一是完善绿色债券融资支持机制，发展节能降碳、环境保护、资源循环利用、清洁能源等各个产业；二是助力中央企业绿色低碳转型和高质量发展，合理安排债券融资，加快形成绿色低碳生产方式，强化绿色科技创新，发挥中央企业绿色低碳发展示范作用；三是发挥中央企业绿色投资引领作用，引领绿色发展重点领域资金供给，支持中央企业开展基础设施REITs试点；四是加强组织实施保障，证监会与国务院国资委合力推动中央企业更好运用绿色债券融资，优化资本市场服务绿色领域融资。

证监会表示，近年来，证监会认真践行新发展理念，积极推动资本市场服务绿色发展。2016年启动绿色债券试点，健全绿色债券发行主体、募集资金投向、信息披露等相关制度安排，大力支持符合条件的企业通过绿色债券融资发展，稳步扩大绿色债券规模。国务院国资委推动中央企业积极参与绿色债券市场，利用债券市场改革发展机遇加快推动绿色低碳转型和高质量发展。截至目前，交易所市场累计发行绿色债券超过7000亿元，募集资金投向资源节约与循环利用、污染防治、清洁能源、生态保护等领域，有效引导要素资源更多配置到绿色领域。

业内人士认为，中央企业是我国实现碳达峰、碳中和目标的关键主体，也是绿色债券发行的主力军。此次《通知》的发布，将进一步提升资本市场服务中央企业绿色低碳发展能力，支持中央企业产业结构和能源结构优化升级，强化中央企业绿色低碳技术科技攻关和应用布局，形成示范效应，更好带动支持民营经济绿色低碳发展，促进经济社会发展全面绿色转型。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国证监会、国务院国资委：支持中央企业发行绿色债券
　　人民网北京12月9日电 （黄盛）据中国证监会消息，为充分发挥资本市场优化资源配置重要功能和中央企业绿色投资引领示范作用，中国证监会和国务院国资委日前联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》主要内容包括：一是完善绿色债券融资支持机制，发展节能降碳、环境保护、资源循环利用、清洁能源等各个产业；二是助力中央企业绿色低碳转型和高质量发展，合理安排债券融资，加快形成绿色低碳生产方式，强化绿色科技创新，发挥中央企业绿色低碳发展示范作用；三是发挥中央企业绿色投资引领作用，引领绿色发展重点领域资金供给，支持中央企业开展基础设施REITs试点；四是加强组织实施保障，证监会与国务院国资委合力推动中央企业更好运用绿色债券融资，优化资本市场服务绿色领域融资。…
数读中国 | 民营经济向好发展趋势持续稳固
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部