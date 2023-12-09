阿里巴巴打假联盟：共建合作新模式 助力营商环境健康发展
12月5日，AACA（阿里巴巴打假联盟）2023年度大会在杭州召开。
“面对经济和市场的变化，淘天集团将持续完善和优化知识产权保护体系，助力商业健康发展、创造价值。因此，我们将今年大会的主题定为‘知识产权保护与商业价值创造：共同推动健康发展’。”淘天集团副总裁余志豪介绍。
打造数字经济时代的知识产权保护健康社会，一直是阿里巴巴努力的方向。
AACA（阿里巴巴打假联盟）成立于2017年1月，秉承“合作共治、天下无假”的理念，阿里巴巴希望建立多方合作环境，加强权利人和平台的知识产权保护，提升消费者信心。据了解，截至今年11月底，已有来自全球的233家成员超1100多个品牌加入AACA。
余志豪介绍，多方合作共治、品牌知识产权保护和商业发展并举，全面助力品牌发展，持续优化营商环境是今年大会的讨论的焦点。
淘天集团成立以来，在市场监管部门指导下，知识产权保护体系持续完善。同时，平台也配合公安机关深入开展知识产权刑事保护，从源头上遏制售假行为。
为帮助更多优秀的成长型新锐品牌和中小商家，淘天集团在8月份启动“千星计划”，从新趋势品类赛道招募成长型高潜力品牌，配备专属的“3+1”护航服务，其中品牌专项保障包含小二专人对接、原创保护、线上投申诉维权、线下执法合作等，陪伴创牌持续成长。
在上海、广州、杭州，展开了线下三场知识产权宣导会，与重点品牌展开1对1定制化知识产权解决方案，在AACA大会邀请了千星商家代表参会交流。据悉，今年也有新锐品牌加入AACA，并在本次大会上发表分享合作经验。
据了解，截至2023年11月底，阿里巴巴知识产权保护平台总计有超过68万权利人入驻，保护了全球超过88万项知识产权权利，阿里巴巴原创保护平台已保护超过9亿张图片、超7944万条短视频、超过70万份设计手稿，帮助超过1万家原创商家受益。
当天的大会，共吸引了市场监管、执法机关代表，多个全球知名品牌方代表近300人与会，围绕“融合视角下的知识产权保护与商业价值创造”等议题进行了交流讨论。
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