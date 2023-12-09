抢抓下一代互联网技术变革机遇
走进安徽叉车集团的物流装备制造车间，一台台叉车实现了无人驾驶，司机已“退居”办公室，变身操控员，点击智能车队的管理系统，还能查看车辆状态、维护保养等信息。
这是腾讯云与安徽叉车集团共同打造的工业互联网平台。借助下一代互联网技术，企业完成了设备数据上云的第一步。目前，工业车辆接入数量已从8000辆增加到近4万辆，未来预计将有80万到100万台叉车接入云端。数据的实时采集将有效提升叉车行业的服务与创新效率。
云技术助力传统制造业提质增效，让人看到下一代互联网技术赋能高质量发展的巨大潜力。下一代互联网技术是以新一代人工智能为核心驱动，云技术、大数据、区块链、虚拟现实、数字孪生、引擎渲染、安全等技术作为支撑，集成底层技术、应用场景、内容生态、硬件产品等多种生态要素的分布式互联网技术。前不久中国知识产权研究会发布的《下一代互联网关键技术专利分析》(以下简称《分析》)指出，当前互联网正处于代际变革时期，下一代互联网技术正在为实体经济发展注入强劲动能。
党的二十大报告提出：“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”近年来，我国持续推进数实融合，为高质量发展打造了坚实的数字底座。2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，占GDP的比重为41.5%，位居全球第二。进一步做强做优做大我国数字经济，要下好科技创新的先手棋，抢抓下一代互联网技术变革机遇。
推动下一代互联网技术迭代创新，必须强化企业科技创新的主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用。知识增强大语言模型关键技术、4G/5G移动通信共建共享关键技术创新与产业化……15项前沿领域成果获得2023年世界互联网大会领先科技奖，其中不少创新是由企业完成的。数据显示，近10年来我国下一代互联网关键技术专利申请量约占全球总数的40%，腾讯等中国企业成绩领先。进一步优化环境，提升企业创新能力、激发企业创新活力，才能让更多创新成果竞相涌现。
加快补短板、强弱项，是塑造新优势、激发新动能的题中应有之义。《分析》显示，我国企业相关领域专利数量快速增长，但应用层面专利居多，支撑下一代互联网技术发展的芯片、操作系统等领域的专利布局并不占优。相关创新主体应紧盯技术热点和空白点，着力针对技术难点提升基础创新能力，加大培育高价值专利力度。牵住创新“牛鼻子”，打好关键核心技术攻坚战，才能把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。
技术归根结底是为人服务的。从虚拟现实技术让游客足不出户畅游世界，到区块链帮助缓解中小企业融资难题，再到大数据协助供需双方精准匹配，下一代互联网技术正在赋能千行百业的过程中不断实现新突破。抓住这一重大机遇，充分释放创新潜能，提高下一代互联网技术成果转化和产业化水平，定能在未来的竞争中占得先机，更好地推动经济社会高质量发展，更好地造福社会、造福人民。(人民日报 齐平树)
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