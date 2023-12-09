新华社北京12月9日电（记者魏玉坤）国家统计局9日发布的数据显示，11月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.5%，降幅比上月扩大0.3个百分点；环比下降0.5%。

“11月份，受食品、能源价格波动下行等因素影响，CPI有所下降；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同，继续保持温和上涨。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示。

统计数据显示，11月份，食品价格同比下降4.2%，降幅略扩0.2个百分点。食品中，猪肉价格同比下降31.8%，降幅扩大1.7个百分点；鸡蛋、食用油、牛羊肉、禽肉类和水产品价格降幅在1.1%至10.5%之间，降幅均有扩大；鲜菜价格由上月下降3.8%转为上涨0.6%；鲜果价格上涨2.7%，涨幅扩大0.5个百分点。

11月份，非食品价格同比上涨0.4%，涨幅回落0.3个百分点。非食品中，能源价格由上月上涨1.2%转为下降1.3%；服务价格上涨1%，涨幅回落0.2个百分点，其中飞机票价格由上月上涨5.1%转为下降0.5%，宾馆住宿、旅游和交通工具租赁费价格涨幅分别回落至6.9%、6.8%和2.1%；服装价格上涨1.4%，涨幅略有扩大。

11月份，受国际油价回落、部分工业品市场需求偏弱等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比由平转降，同比降幅扩大。PPI同比下降3%，降幅比上月扩大0.4个百分点；环比由上月持平转为下降0.3%。

(责编：徐婵、白宇)

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