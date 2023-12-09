人民网北京12月9日电 （记者李栋）受较强冷空气影响，近期，我国中东部大部将出现两次大范围雨雪天气过程，对此农业农村部紧急部署防范工作，要求各级农业农村部门立足抗灾夺丰收，主动作为，科学应对，确保冬季农业生产发展稳定。

据气象预报，12月9日－11日、14日－17日，中东部大部将出现两次大范围雨雪天气过程，并伴有持续降温，最低气温0℃线将南压到湖北中部至苏皖北部一带，华北、黄淮、东北中南部、西北东部有小到中雪或雨夹雪，局地大到暴雪，华北黄淮强降雪落区重叠，降雪量有一定极端性，将给冬季农业生产安全和农产品稳价保供带来不利影响。

农业农村部相关负责人表示，要通过强化责任落实、加强监测预警、抓好产销衔接等多方面措施，确保冬季农业生产发展。

强化责任落实。此次天气过程覆盖范围广、降温幅度大、局地雨雪量大，可能造成部分旺长、晚播弱苗冬小麦和冬油菜受冻，局部老旧设施大棚受损，设施蔬菜、幼仔畜、水产品生长受到影响，鲜活农产品运输受阻。各级农业农村部门务必以“时时放心不下”的责任感，加强组织领导，强化责任担当，紧盯可能出现的灾害，分区分类施策，精准精细指导，切实减轻灾害影响。

加强监测预警。密切关注天气变化，及时与水利、应急管理、气象等部门沟通会商，分析研判雨雪天气对农业生产的影响，提出防范的具体措施。通过广播、电视、手机短信、微信等多种方式，第一时间将预警信息和应对措施通知到生产主体，主动避灾、科学防灾。强化灾情监测调度，及早发现、准确评估，及时报送灾情信息和抗灾工作进展。

科学有效应对。组织专家制定完善科学防冻抗寒技术方案，根据需要派出工作组和专家小分队，深入生产一线指导落实防寒抗冻措施。北方地区要加强冬小麦分类管理，对旺长、整地质量差的田块及时机械镇压，晚播弱苗要分级分类冬灌，缓冲降温影响。

抓好产销衔接。密切关注市场动态，及时发布供求信息，指导农民适时采收成熟农产品，保障市场供应。对于存在滞销卖难风险的蔬菜品种，做好产销对接服务，确保收得上、存得住、销得出。

“对于可能因降雪导致运输受阻地区，要适当增加‘菜篮子’产品储备品种、数量，大中城市完善应急保供生产、运销主体名录，提前做好供需对接、运力储备，制定应急通行办法、设计应急运输线路等，做好速生叶菜、芽苗菜等短生育期蔬菜种子调剂调运，提早安排应急保供蔬菜生产，确保蔬菜稳定供应。加强与有关部门的协调，畅通‘绿色通道’，确保蔬菜等鲜活农产品不断档不脱销，确保农产品市场价格基本平稳。”该负责人说。

(责编：王连香、高雷)

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