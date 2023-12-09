第三架C919大型客机交付东航
2023年12月09日13:39 | 来源：人民日报客户端上海频道
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2023年12月9日9时53分，第三架C919大型客机执行MU2999调机航班，从上海浦东国际机场飞抵上海虹桥国际机场，交付东航。
东航此次接收的第三架C919客机为东航首批采购5架中的第3架，编号为B-919D，客舱布局与前两架保持一致。12月8日，民航华东地区管理局在中国商飞祝桥基地，向东航颁发第三架C919飞机的国籍登记证、适航证、无线电台许可证，标志着该飞机已具备商业运营资质，符合民航规章的适航要求。
作为国产C919大型客机的全球首发用户，东航于2022年12月9日正式接收C919的全球首架交付机；2023年5月28日，东航圆满完成C919首个商业航班“上海虹桥——北京首都”的往返飞行；2023年7月16日，东航接收第二架C919客机，并从8月4日起与首架机一起执行上海虹桥往返成都天府的航线。2023年9月28日，东航再次与中国商飞签署购机协议，东航在2021年签订首批5架的基础上，再增订100架C919大型客机。
(责编：徐婵、白宇)
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