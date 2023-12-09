原标题：11680天，秦山核电基地发电8000亿千瓦时！

12月8日18点18分，中核集团旗下中国核电控股，我国大陆核电运行时间最久，机组数量最多、堆型最丰富的核电基地——秦山核电基地累计发电8000亿千瓦时，安全运行11680天。

建设秦山核电是党中央的战略部署。1991年12月15日，我国大陆首台核电机组——秦山核电站并网发电，使中国成为世界上第七个能够自行设计建造核电站的国家，被誉为“国之光荣”。目前秦山核电基地共有9台运行机组，总装机容量666万千瓦，年发电量约520亿千瓦时，近三年共22台次机组WANO（世界核电运营者协会）运行综合指数达到满分，并列世界第一，走出了一条自主创新、融合发展的道路。

从2015年起，秦山核电基地年发电量实现8连增，累计发电突破8000亿千瓦时，相当于减少排放二氧化碳7.4亿吨、二氧化硫370万吨，植树造林500个西湖景区的面积。经过30多年建设发展，秦山核电累计投资850亿元，缴纳税费约532亿元，成功带动周边核电关联及核技术应用企业超110家，从业人员近2万人，总产值超320亿元。此外，秦山核电探索模式创新，拓展核能多用途利用，建成中国南方地区首个核能供热项目，供暖面积达46万平方米，惠及近4000户居民。

(责编：董童、高雷)

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