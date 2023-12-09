人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“沿着邮路看中国”校园季发布会举办

2023年12月09日15:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月9日电 （王绍绍）近日，“邮遍美好新生活 沿着邮路看中国”校园季发布会在北京邮电大学举办。

“沿着邮路看中国”校园季发布会在北京邮电大学举办。中国邮政供图

“沿着邮路看中国”校园季发布会在北京邮电大学举办。中国邮政供图

据了解，“沿着邮路看中国”大型主题宣传活动自举办以来，聚焦六大主题，即：沿着邮路探寻“红色根脉”、展现初心之路，沿着邮路领略“大美中国”、展现美好之路，沿着邮路感受“乡村振兴”、展现希望之路，沿着邮路体验“绿水青山”、展现绿色之路，沿着邮路亮出“文化自信”、展现复兴之路，沿着邮路感知“民族团结”、展现和谐之路，通过记录并分享邮路上一个个生动的故事，让大家感受无处不在的美好。

本次“沿着邮路看中国”主题宣传活动首次延伸至大学校园，通过举办线上线下活动，进一步吸引广大青年群体关注邮政、了解邮政、走进邮政。活动现场，中国邮政打造了邮政快闪盲盒，通过环幕投影的形式，让学生们沉浸式体验“最美邮路”；同时现场还设置了个性化明信片DIY等互动环节，吸引了大量学生打卡关注。

据介绍，“沿着邮路看中国”校园季活动将陆续进入厦门、哈尔滨、武汉等高校，通过各种创新方式与广大青年学子互动，全方位展现中国邮政多元化、现代化、年轻化的企业形象。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“沿着邮路看中国”校园季发布会举办
　　人民网北京12月9日电 （王绍绍）近日，“邮遍美好新生活 沿着邮路看中国”校园季发布会在北京邮电大学举办。 “沿着邮路看中国”校园季发布会在北京邮电大学举办。…
业界：加强技术创新 推动电动汽车与绿色能源协同发展
　　新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。如何推动电动汽车与绿色能源实现协同发展，实现电动汽车与能源融合是行业下一步高质量发展的必答题。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部