人民网北京12月9日电 （王绍绍）近日，“邮遍美好新生活 沿着邮路看中国”校园季发布会在北京邮电大学举办。

“沿着邮路看中国”校园季发布会在北京邮电大学举办。中国邮政供图

据了解，“沿着邮路看中国”大型主题宣传活动自举办以来，聚焦六大主题，即：沿着邮路探寻“红色根脉”、展现初心之路，沿着邮路领略“大美中国”、展现美好之路，沿着邮路感受“乡村振兴”、展现希望之路，沿着邮路体验“绿水青山”、展现绿色之路，沿着邮路亮出“文化自信”、展现复兴之路，沿着邮路感知“民族团结”、展现和谐之路，通过记录并分享邮路上一个个生动的故事，让大家感受无处不在的美好。

本次“沿着邮路看中国”主题宣传活动首次延伸至大学校园，通过举办线上线下活动，进一步吸引广大青年群体关注邮政、了解邮政、走进邮政。活动现场，中国邮政打造了邮政快闪盲盒，通过环幕投影的形式，让学生们沉浸式体验“最美邮路”；同时现场还设置了个性化明信片DIY等互动环节，吸引了大量学生打卡关注。

据介绍，“沿着邮路看中国”校园季活动将陆续进入厦门、哈尔滨、武汉等高校，通过各种创新方式与广大青年学子互动，全方位展现中国邮政多元化、现代化、年轻化的企业形象。

(责编：王连香、高雷)

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