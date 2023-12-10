人民网北京12月10日电 （黄盛）公募基金行业第二阶段费率改革工作正式启动。日前，证监会研究制定《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定》（以下简称《规定》)，进一步优化交易佣金分配制度，同时落实中央金融工作会议精神，全面强化公募基金证券交易行为监管，并公开征求意见。

《规定》共十六条，主要内容包括：降低公募基金证券交易佣金费率，在全面实行股票发行注册制改革背景下，客观看待证券公司研究服务为提高基金管理人投研服务能力、助力权益类基金发展发挥的积极作用，同时合理调降公募基金的证券交易佣金费率；降低证券交易佣金分配比例上限，结合行业实际情况，将权益类基金的佣金分配比例上限由30%调降至15%，考虑到小管理人的交易单元管理的难度和券商运营交易单元的成本，对权益类基金管理规模不足10亿元的管理人，维持佣金分配比例上限30%；强化内部制度约束和外部监督制约，落实中央金融工作会议精神，全面加强金融监管，明确基金管理人、证券公司相关禁止性行为及基金托管人的监督职责；进一步优化信息披露内容和要求，新增基金管理人层面整体交易佣金费率水平和分配情况披露要求，相关披露模板由基金业协会另行发布。

据证监会介绍，2007年2月，证监会发布了《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》，规范证券投资基金交易席位制度，对基金公司佣金分仓上限、防范利益输送、信息披露安排以及基金托管人监督职责等作出要求。总的来看，证券投资基金交易席位制度对规范基金公司交易行为、保护投资者合法权益起到了积极作用。

2023年7月，证监会又印发了《公募基金行业费率改革工作方案》（以下简称《方案》），拟在两年内采取15项举措全面优化公募基金费率模式，稳步降低公募基金行业综合费率水平，目前第一阶段工作已顺利完成，第二阶段工作正式启动——根据《方案》部署，研究制定了此次《规定》，优化完善交易佣金分配制度，进一步强化对公募基金证券交易佣金分配行为的监管。

在业内人士看来，《规定》实施后，投资者承担的综合费率将进一步降低，同时有助于证券公司专注提升机构投资者服务能力，提供更加优质的证券交易、研究服务等，促进形成良好的行业发展生态。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军表示，结合国外经验分析，基金管理费水平持续下降是市场充分竞争的结果，也是一个长期趋势。未来，投研核心能力扎实的机构将更具竞争力。

(责编：申佳平、高雷)

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