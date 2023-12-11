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全球新能源汽车进入全面市场化阶段

刘 垠
2023年12月11日09:15 | 来源：科技日报
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原标题：全球新能源汽车进入全面市场化阶段

　　2023年前三季度，全球新能源汽车销量达到974.6万辆，其中中国销量达627.8万辆，保持了新能源汽车高速增长的态势。

　　在12月7日—9日举行的2023世界新能源汽车大会上，中国科协主席、世界新能源汽车大会主席万钢用一组数据，阐述了全球新能源汽车进入全面市场化阶段的发展趋势。

　　“发展新能源汽车，是全球汽车产业实现绿色、低碳、可持续发展的必由之路。”科技部副部长陈家昌说，我国持之以恒开展新能源汽车关键核心技术攻关，围绕创新链布局产业链，依托产业链强健创新链，技术研发和产业化水平不断提升，为新能源汽车走向全面市场化提供了重要推动力。

　　今年1月—10月，我国新能源汽车产销量双双突破700万辆，市场渗透率超过30%。作为全国首个公开宣布“到2030年停售卖燃油汽车”的省份，海南新能源汽车市场渗透率已接近50%，居全国第一。

　　海南省委书记冯飞表示，海南正加大布局新能源汽车研发、设计、制造、销售产业链的力度，着力推进以高端智能定制为特征的新能源汽车梦工厂，并积极推动智能网联汽车准入和上路通行试点，打造全国首个消费型智慧交通体系和全域开放车联网应用示范省，争取将环岛旅游公路打造成全线开放、场景丰富的车能路云示范道路。

　　大会期间，多部门共同编制的《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》正式发布，首次在行业层面明确了汽车产业碳排放核算边界，并提出汽车产业绿色低碳的发展愿景：力争于2030年前实现碳达峰，之后通过30余年的持续努力，支撑国家碳中和目标如期实现。

　　“汽车是我国碳排放的重要来源，2022年汽车运行碳排放量约占全社会总量的8%、交通领域总量的80%。”中国工程院院士、中国汽车工程学会名誉理事长李骏认为，未来，我国汽车保有量仍有约2亿辆的增长空间，预计到2030年，国内汽车总销量将超过3000万辆，汽车碳达峰还是非常有挑战的。

　　推动汽车产业绿色低碳发展，是一项艰巨性、复杂性、长期性并存的系统工程。在李骏看来，要稳步推进汽车产业由能耗“双控”向以碳排放强度管理为主的碳排放“双控”转型，并围绕有序推进绿色低碳管理转型、持续支持绿色低碳技术创新、推动绿色低碳汽车发展、建设绿色低碳制造体系、统筹共建绿色降碳协同体系等方面，系统谋划支撑汽车产业碳减排的政策法规标准体系，为汽车产业全面绿色低碳转型提供支撑保障。

　　“全球汽车产业要坚定全面电动化发展信心，持续加强动力电池体系、新型底盘架构、自动驾驶系统等关键技术协同突破，推进车、能、路、云一体化发展的典型场景应用和新型基础设施建设。”万钢强调，氢能是实现绿色低碳转型的重要载体，要以燃料电池汽车示范为契机，着力推动氢能及燃料电池汽车的核心技术创新，联通“氢能高速”，推动跨区域规模运营；合理布局和建设氢能设施，构建“氢能走廊”，形成具有综合性、规模化的氢能交通重大示范工程等。

　　本次大会以“开放包容 合作融通 共同发展”为主题，由中国科学技术协会、海南省人民政府、科学技术部、生态环境部共同主办。大会还发布了《2023世界新能源汽车大会共识》和“2023全球新能源汽车前沿及创新技术”评选结果。

(责编：申佳平、陈键)
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