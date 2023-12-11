金 凤

原标题：江苏徐州：打造面向未来的能源产业体系

云龙山下，潘安湖畔，昔日的老工业基地徐州，开始向新型能源体系示范城市蝶变。

12月8日，在江苏省新型能源体系示范启动暨徐州市绿色低碳能源产业发展推进大会上，《徐州市新型能源体系中长期发展规划（2023—2030年）》（以下简称《规划》）发布。《规划》编排了总投资2939亿元的163个能源领域重大项目，是全国首个设区市级新型能源体系中长期发展规划。

“我们将把绿色低碳能源产业作为构建现代化产业体系的重要支点，推动产业创新‘策源而动’，依托国家可持续发展议程创新示范区建设，整合创新要素资源，深化‘揭榜挂帅’科技攻关，支持龙头企业参与或承担国家产业基础再造等专项，建强高能级平台和新型研发机构，着力在解决行业‘卡脖子’难题上取得突破。”大会上，徐州市委书记宋乐伟表示。

能源体系向“新”攀高、逐“绿”前行

徐州是一座能源基因强大的城市。在这里，煤炭保有资源量约26.5亿吨，太阳能年均日照约2270小时，风电年均可利用达2500小时，地热资源蕴藏丰富，生物质能源潜力巨大。

坐拥能源丰厚家底，徐州也在思考如何“再出发”。用宋乐伟的话来说，就是“向‘新’攀高、逐‘绿’前行，推动传统能源转型升级与新型能源培育壮大‘双管齐下’”。

在国网徐州供电公司，“海绵型”智慧配电网的可落地思路和行动方案已初步形成。其“新型配网系统一体化管控平台”，不仅实现了徐州地区配电网的全域可视，还具备智能诊断配网薄弱环节、规划方案辅助制定、线损精益管理、电压潮流准实时仿真等功能。

今年11月，淮海控股集团有限公司与弗迪电池有限公司合作的钠离子电池项目落地徐州经济技术开发区，意欲打造全球最大的微型车钠电系统配套商。

目前，徐州聚焦新能源、煤电能源、绿色环保、双碳产业四大业态，持之以恒强链补链延链，硅晶光伏、动力电池、新能源汽车等产业集群加速成长，全市拥有规上绿色低碳能源企业329家。

在推进绿色低碳发展的进程中，科技创新推动的产业升级孕育着新质生产力。宋乐伟介绍，徐州绿色低碳能源领域已建成省级以上研发平台、重点实验室83家，培育协鑫硅材料、华辰变压器等省级“专精特新”中小企业21家。

五大任务助推新型能源体系建设

此次发布的《规划》，布局了徐州市新型能源体系建设的五大任务，包括夯实安全韧性的能源供给体系、重构清洁低碳的能源消费体系、建设灵活高效的新型电力系统、完善智慧创新的能源管理体系、打造面向未来的能源产业体系等。

而在这五大任务中，科技是其中的“灵魂”。在夯实安全韧性的能源供给体系中，强调要加快煤矿数字智慧转型；在建设灵活高效的新型电力系统中，强调推进智能作业、智能监测、智能巡视等新技术应用；在完善智慧创新的能源管理体系中，明确要加快智能传感终端布局、推进能源物联网新基建、建设能源数据共享平台、打造能耗碳排放管理云平台……

《规划》的发布，为徐州诸多企业描绘出与城市发展同频共振的“路线图”。协鑫集团有限公司董事长朱共山接受采访时表示：“下一步，我们要在材料、装备、工艺等领域推动应用革命和创新，加强风光材料、储能材料等领域的科技攻关，用人工智能技术为能源体系赋能。”

清华大学能源互联网创新研究院教授夏天所在团队目前正在与徐州国投集团合作，共同探讨建设徐州市城市智慧综合能源运行管理平台。

“我们希望能利用平台帮助政府、企业通过数字化手段监管生产能耗、碳排放，辅助决策。《规划》中提到能源智慧管理平台的建设，涉及一些场景建设，包括能源共享、碳排放、智慧能源管控等，也让我们看到研究的价值。”夏天说。

大会现场，江苏省新型能源体系示范正式启动。一批电源类、电网类、负荷类、储能类、新能源应用类等合作项目现场签约。

(责编：申佳平、陈键)

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