原标题：中国股票市场主要股票指数今日起调整部分样本股构成

今天（12月11日），中国股票市场的主要股票指数将调整部分样本股构成，涉及沪、深、北三家证券交易所。

本次指数调整主要包括哪些内容？

总台央视记者 董彬：在追踪资本市场走势的指标中，股票指数是一类综合反映市场变化的工具，也是组合投资业绩评价的重要基准。今天沪深北三家交易所都对重要指数进行了一些相应调整。具体来看：

沪市方面：上证50、上证180、上证380、科创50、沪深300、中证500、中证1000等指数更换部分样本；

深市方面：深证成指、创业板指、深证100等指数更换部分样本；

北交所方面：符合条件的北交所证券原则上将在未来有机会纳入中证全指指数样本空间，同时北证50指数的样本股及备选名单进行调整。

调整后相关指数的代表性进一步增强

上交所公告显示，本次样本调整后，主要指数样本更加聚焦实体经济转型升级与科技创新领域，信息技术、工业、通信服务等行业样本数量有所提升，指数代表性进一步增强。

深交所公告显示，本次调整后，深证成指作为中国多层次资本市场中制造业成色最高的标尺类指数，进一步反映了资本市场服务经济高质量发展成效；深市核心指数样本股中先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域上市公司的比重稳中有升，市场表征引领功能凸显。

南开大学金融发展研究院院长 田利辉：指数在本次调整后，更加关注实体经济转型升级和科技创新领域。 例如沪深300指数中， 信息技术行业样本（数量）净增加3只，通信服务行业样本数量净增加1只，占到了该指数样本调整比例的近30%。此外通过增加样本数量和调整样本权重，指数的代表性和稳定性也得到进一步加强。

本次符合条件的北交所证券原则上有机会纳入中证全指指数样本空间，这使得包含北交所证券的指数，从现阶段只有北证50一只，未来有望增加，这也说明北交所的优质上市公司得到更广泛认可，同时也代表着北交所与沪深市场的板块联动在不断加强。

开源证券北交所研究中心总经理 诸海滨：这对指数而言，可以进一步提升指数本身的市场代表性。可以提升投资者对北交所的整体认识和关注度，进一步引导市场资金积极参与北交所投资。

本次指数的样本股调整共分为两类

总台央视记者 董彬：总体来看，本次股票指数样本调整主要分为两部分内容，一部分，是根据股票指数编制规则，进行的定期例行调整，这次对沪深北对一些相关的重要指数进行调整，就属于这类调整；另一类，是符合条件的北交所证券未来将有机会成为中证全指指数样本空间的“新成员”。

香港致富证券首席经济学家 肇越：股票指数的编制通常要求具有代表性、透明性、可投资性和稳定性。在A股市场，根据指数的编制规则，一般是每年5月和11月的下旬审核指数样本，6月和12月的第二个星期五后的下一交易日进行成份股调整。在指数成份股的选择上，通常会考虑这样几个主要因素：第一个因素就是市值规模；第二个因素是流动性，也就是股票交易情况；第三个是上市公司的财务状况，第四个是考虑指数的行业分布，要相对均衡，具有代表性。第五个因素是考虑上市公司，是否受到过法规处罚。这些因素综合考虑来确定成份股选择。

目前我国A股的指数都分为哪些类别？

指数是追踪资本市场走势的工具，总体来看，主要分为市场类指数、规模类指数、行业类指数、主题类指数、风格类指数和策略类指数等六种。

市场类指数反映特定市场所有股票的整体走势，比如上证综指、科创50等；规模类指数主要根据市值为依据进行划分，比如沪深300、中证500等。通常来讲，这两类指数，被统称为“宽基指数”。

行业主题类指数，反映某一类特定的行业或者投资主题，比如新能源车指数、人工智能指数等。

风格策略类指数，主要是在宽基指数的基础上，加入特定财务指标作为策略因子，比如股息分红率、盈利质量等。

华福证券首席经济学家 燕翔：丰富多样的指数体系，能更好地吸引长期配置资金入市。当前我国已有多条聚焦科技创新、专精特新、高端制造等新兴产业板块的指数，产品跟踪规模也在日益增长，指数体系的丰富对于吸引社会资金更多流向国家重点支持领域具有重要意义。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经