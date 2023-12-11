原标题：废旧农膜如何“变废为宝”？来看0.005毫米背后的回收账和生态账

在我国北方旱作区，农膜覆盖栽培具有显著的增温保墒、抗旱节水、增产增收作用，因此被广泛应用。但使用后的农膜容易给农业生产带来潜在威胁。冬闲时节正是农业废弃物集中回收利用的时间，这些废弃物能不能回收，能回收多少？目前还存在哪些瓶颈需要突破？

这几天，在甘肃省河西走廊地区武威、酒泉、张掖等地的高标准农田里，残膜捡拾回收机正在田间作业，一旁的村民将机器捡拾起来的废旧地膜收拢，统一送到镇上的回收点以旧换新。

武威市凉州区谢河镇副镇长 牛泰辉：一方面有效降低了田间地膜残留，减轻了农田污染，另一方面，通过废膜换新膜的方式，增强了群众的环保意识，同时也有效地降低了农户的种植成本。

在武威市凉州区各镇，各镇通过设立回收点开展地膜“以旧换新”活动，确保新膜兑换到位，旧膜回收到位，农户每收集1方旧膜，可以兑换10公斤新膜，提高了大家捡拾废旧地膜的积极性。2023年，凉州区通过“以旧换新”已兑换新膜74.2吨，回收旧膜7420方。 在一家回收企业，这些废旧农膜和滴灌带经过分切、破碎、清洗后进入造粒机，然后加工成一颗颗圆柱形的黑色塑料颗粒，最后再根据需求制成塑料制品。截至2022年底，甘肃省共有正常运行的农膜回收利用企业132家，回收网点1827个，基本形成“县有加工企业、乡有回收站点、村有堆放场所”的回收利用体系，农膜回收率连续6年稳定在80%以上。

0.005毫米背后的回收账和生态账

在农业废弃物中，地膜由于薄且易碎，回收难度较大。为提升地膜回收利用率，有关部门通过价格补贴的方式，推广用0.015毫米的加厚地膜替代原本0.01毫米的普通地膜。0.005毫米的背后，算的是回收账、生态账。

根据我国于2018年发布实施的地膜生产标准规定，农用地膜厚度不得小于0.01毫米。地膜越薄，越容易破碎，人工捡拾清理或机械回收难度越大，回收率越低。为了提高回收利用率，从2022年开始，我国开始在甘肃、新疆等地推广使用高强度加厚地膜。以武威市凉州区种植大户李双学为例，1700亩需要覆膜的田地，今年全部用上了加厚地膜。

武威市凉州区双学农机农民专业合作社理事长 李双学：加厚地膜对我们种植户来说有好多优点，机械化回收率高、保湿保墒，我们春天铺多少，秋天就能回收多少。

记者了解到，现在市面上推行的加厚地膜，厚度以0.015毫米为主，比普通地膜厚0.005毫米。但地膜按重量销售，在同等覆盖面积下，地膜越薄，使用成本越低。如果推广加厚地膜，势必会增加农民的成本。

武威市凉州区农监站站长 刘鸿：如果没有补贴的话，老百姓考虑的还是价格因素，会选择0.01毫米的地膜，主要是现在0.01的地膜，容易铺出地来。容易铺出地就是它的延展性好一些，1米的话，可以再拉一下，可能能铺出1.1米，就能多铺一点地出来。

李双学给记者算了一笔账，一亩玉米需要用到5公斤普通地膜，如果使用加厚高强度地膜，则需要7公斤，以每公斤地膜10元的市场价，使用加厚地膜每亩成本增加20元。但在凉州区，使用加厚地膜每亩会有三十元的价格补贴，经过财政资金补贴后，加厚高强度地膜的实际使用成本与普通地膜相差无几。在价格补贴下，加厚高强度地膜逐渐被种植户接受，在武威市民勤县一家地膜生产企业，目前90%的产能都用来生产加厚地膜。

甘肃邦德实业有限公司办公室主任 王陆和：0.015毫米的地膜能够一条子一次性揭取。像原来的0.01毫米地膜，经过一年的风化之后，秋天就不好回收了。前一段时间，我们下去做过一次回访，收成镇的一个老百姓就说，之前用的0.01毫米地膜，他们一天一亩地要耗费1.5个工，像加厚高强度地膜，一早上就回收完了。

武威市凉州区农业农村局局长 陈彬德：我们2024年的高标准农田，全部推行加厚地膜。一亩地补贴30元钱，这样就把加厚地膜和薄（地）膜之间的差价补上了。然后加厚地膜，回收利用率又比较高，种植户又能获得一部分收益。这样政策补贴，加上回收利用又获得一部分收入，对耕地保护，生态保护，又起到了很好的作用。

降本增值 倒逼专业化农具研发

地膜回收过程中最大的瓶颈在于收集难，为了有效降低回收成本，提高再利用的附加值，当地农机企业也在加速进行专业地膜回收农具的研发。

武威市凉州区种植大户李双学正采用机械加人工的方式回收农膜，这种通过农具将农膜、秸秆全部归拢在一起的方式，会造成农膜和杂物夹杂在一起，这不仅是李双学最头疼的事，也是提高地膜回收率要面对的瓶颈所在。

甘肃省武威市凉州区双学农机农民专业合作社理事长 李双学：（回收厂家）直接不要，非得用人工把这些一根一根捡拾起来，抖干净了人家才要，但是我们抖的这些活儿费用相当高，一亩地接近达到40块钱。

记者走访了解到，对于回收企业来讲，这种含渣量大的地膜，回收利用的附加值也会低不少。

甘肃邦德实业有限公司办公室主任 王陆和：含渣量大的，破碎的，就经过粉碎之后，生产压制成井圈井盖。像水洗造粒之后生产的塑料颗粒，一吨应该在五六千元左右，直接粉碎加工成地膜粉的话，一吨一千元左右。

甘肃全省5200多万亩耕地，常年覆膜面积约2800万亩左右，庞大的市场需求和现实中地膜回收的瓶颈困扰，也倒逼当地农机企业进行地膜回收专业农具的研发。最近这一个月，一家农机厂负责人杨成达来回奔走在工厂以及试验田之间，不断测试、改进新一代地膜回收机。相比起“简单粗暴”地将废旧地膜和作物秸秆归拢在一起的方法，他研发的这种机械，通过筛床抖动和缠绕，可以有效分离废渣。

据介绍，如果人工分离地膜里面的杂质，一人一天只能作业5亩，如果是机械上阵，作业量可以达到一天70亩，极大降低了成本，提高了效率。目前，甘肃省已经组织了多场农田残膜机械化回收作业的现场会，一些表现优秀的农机具，将尽快注册专利、申报验收、批量生产。

(责编：申佳平、陈键)

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