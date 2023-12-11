刘芳洲、谢奔

原标题：新装备、新空间、新智慧——从“轨博会”看轨道交通产业新趋势

新一代超级虚拟轨道列车、能爬雪山的齿轨列车、无人操作磷酸盐漏斗车……在湖南株洲近日举办的2023中国国际轨道交通和装备制造产业博览会（简称“轨博会”）上，一批运用新技术的新型轨道交通产品亮相，轨道交通产业正迈向更智能、更绿色、更广阔的未来。

2023中国国际轨道交通和装备制造产业博览会在株洲国际会展中心开幕（12月8日摄，无人机照片）。 新华社记者 陈思汗 摄

“新一代超级虚拟轨道列车采用2节编组，通过‘图像识别+北斗定位’感知地面虚拟轨道，可以实现有人值守的自动驾驶。”据中车株洲电力机车有限公司系统研发主管李春明介绍，这款列车无需铺设轨道、架设接触网，最小转弯半径只有15米。

“常见的电车或轻轨转弯时一般要靠前轮带动后轮，而这款车首次商业应用全轮电驱转向系统，车轮可以同时转弯，具备绿色、灵活、高效的特点。”李春明说。

12月8日，在株洲国际会展中心，观众在体验虚拟驾驶系统。 新华社记者 陈思汗 摄

齿轨列车是一种运用于登山铁路的新型轨道交通车辆，被称为“擅长爬山的火车”。在“轨博会”现场，展出了一台可以爬30度斜坡的列车。

中车株洲电力机车有限公司齿轨列车总体设计师陈正介绍，列车的走行部配备多个齿轮，这些齿轮爬坡时与安装于轨道中间的齿条啮合，借助齿轮齿条的咬合力稳步行进。齿轨列车的爬坡能力较国内干线铁路机车提升10倍以上。据了解，该列车是国内首列拥有完全自主知识产权的齿轨列车，将运用于都江堰至四姑娘山景区间的齿轨铁路。

这是12月8日在株洲国际会展中心拍摄的户外展示区（无人机照片）。 新华社记者 陈思汗 摄

在列车户外展示区，有一节印有阿拉伯语字样的奶黄色车体，这是中车株洲车辆有限公司带来的展品。

“这款专为沙特客户定制的磷酸盐漏斗车，最大承载量可达100吨。”项目负责人介绍，不同于平车和铲车，磷酸盐漏斗车具有顶盖和底门漏斗自动开闭功能，可实现全天候无人操作自动化装卸货和实时监控，可以将沙特内陆地区的矿产运输到沿海港口，大大提高运输效率。

12月8日，在株洲国际会展中心，观众在了解一款智能货车。 新华社记者 陈思汗 摄

在亚洲、南美洲、欧洲的多个国家和地区，来自中国的新型轨道交通产品越来越常见，“中国造”轨道交通产品正跑出“新空间”。

墨西哥当地时间10月29日，中车株机承建的墨西哥首都墨西哥城地铁1号线整体现代化改造项目正式开通运营。

这是中国中车首个海外“系统+”项目，涉及投融资、车辆新造，以及既有车辆通信信号系统、线路及机电系统全面现代化升级改造和全系统维保等内容，采用的新材料、新技术，以及轻量化设计结构，让整车能耗更低，同时可实现车地之间双向通信，确保行驶安全。

12月8日，在株洲国际会展中心，工作人员给观众介绍列车模型。 新华社记者 陈思汗 摄

马来西亚当地时间9月6日下午，由中车株洲所自主研发制造的氢能源智轨电车正式亮相马来西亚。作为氢能源动力系统的智轨列车，这台列车具有续航里程更长、加氢时间更短、更低碳节能环保的优势。

记者在现场看到，本届“轨博会”国际展商比例高，国际参展企业占比超20%，涵盖9个国家和地区，其中来自德国、美国的企业占外方参展商总数的70%。

12月8日，在株洲国际会展中心，观众在了解一款智能焊接设备。 新华社记者 陈思汗 摄

“我看好中国市场，我们已经与湖南多家轨道交通企业展开合作。”美国西屋交通运输集团中国区总裁崔垚介绍，西屋交通在中国市场实现3亿美元销售额的同时，带动了约6亿美元中国企业的出口额。

目前，株洲生产的电力机车、城际动车组、城轨车辆、智轨以及轨道交通装备衍生产品，出口欧洲及非洲、东南亚等地的100多个国家和地区，市场占有率稳居全球前列。

12月8日，2023中国国际轨道交通和装备制造产业博览会开幕式在株洲国际会展中心举行。 新华社记者 陈思汗 摄

12月8日在株洲国际会展中心拍摄的列车户外展示区（无人机照片）。新华社记者 陈思汗 摄

12月8日，在株洲国际会展中心，观众在了解一款滚刀装置。 新华社记者 陈思汗 摄

12月8日，在株洲国际会展中心，观众在了解一款复合式检测设备。 新华社记者 陈思汗 摄

(责编：申佳平、陈键)

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