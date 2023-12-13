浙江余姚市一汽车生产基地自动焊装作业现场。

胡学军摄（人民视觉）

内蒙古呼和浩特市，小学生在校学习组装机器人。

丁根厚摄（影像中国）

消费者在海南海口国际免税城内购物。

新华社记者 张丽芸摄

江苏泗阳县，农民驾驶收割机收割水稻。

裴 成摄（影像中国）

湖北宣恩县，游客在贡水河上乘坐竹筏欣赏夜色。

新华社记者 程 敏摄

“深海一号”是世界首个具备遥控生产能力的超大型深水半潜式生产储油平台与科研综合实验平台。

本报记者 张武军摄

四川宜宾市，选手在参加家具设计师职业技能竞赛。

兰 锋摄（影像中国）

青海海南藏族自治州，太阳能生态发电园区内的50兆瓦熔盐塔式光热电站。

本报记者 伊 霄摄

山东日照港，集装箱码头正在进行装船作业。

本报记者 陈 斌摄

福厦高铁湄洲湾跨海大桥，列车飞驰而过。

新华社记者 魏培全摄

新时代中国发展之变，数据最有说服力。

新时代以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，14亿多中国人民团结奋斗、锐意进取，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革、转向高质量发展，推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪、行稳致远。

经济总量翻一番、超4亿人中等收入群体、全球第二大消费市场、货物贸易第一大国……10组数据，展现新时代以来中国经济发展的动力和成就，记录中国式现代化宏伟蓝图一步步变成美好现实的铿锵步伐。

——编 者

超过120万亿元

经济实力实现历史性跃升

10年来，中国经济总量翻了一番：2013年至2022年，国内生产总值（GDP）从59.3万亿元增长到121万亿元，年均增长6%以上，稳居世界第二位。

最近3年，中国经济年均增长达到4.5%，高于世界平均增速2.5个百分点左右。10年来，中国经济总量占世界经济的比重从12.3%上升到18%以上，对世界经济增长的年平均贡献率超过30%。

今年中国经济前三季度GDP达913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%；全年预计能实现5%左右的经济增长预期目标。

20.4万亿元

财政“蛋糕”日益壮大

全国财政收入从2013年的约12.9万亿元增加到2022年的约20.4万亿元。今年前10个月，全国财政收入达187494亿元，同比增长8.1%。

财政支出方面，全国财政支出从2013年的约14万亿元增加到2022年的约26.1万亿元，教育科技、基本民生、农业农村等重点领域支出有力有为。

连续实施大规模减税降费，税收收入占我国GDP比重从2018年的17%左右已下降至2022年的13.8%；保持必要财政支出强度，较好保障国家重大战略任务……10年来，财政宏观调控不断完善，财政保障更加精准有效。

超4亿

世界上规模最大中等收入群体

10年间，全国居民人均可支配收入从16500元增加到36883元，形成了人的世界上规模最大、最具成长性的中等收入群体。

10年间，中国现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列。随着脱贫攻坚各项政策落地和乡村振兴战略向纵深推进，农村居民人均可支配收入增速持续快于城镇居民，城乡居民人均可支配收入比由2.88∶1降至2.45∶1。

当前，超4亿人的中等收入群体正引领中国消费市场实现“增量创新”。

1.3万亿斤以上

粮食产量连续9年稳产增产

今年全国粮食再获丰收，总产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。

近年来，我国粮食生产稳产增产、14亿多中国人的饭碗端得牢，为稳预期、稳物价提供了重要支撑。我国着力稳住面积、主攻单产、力争多增产。推动南方省份发展多熟制粮食生产，实施大豆玉米单产提升工程，加力扩种大豆油料。

全国粮食产量再创新高，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国奠定了坚实基础，为加快构建新发展格局、着力推动高质量发展提供了有力支撑。

44万亿元

消费“主引擎”动力强劲

2013年至2022年，中国社会消费品零售总额从23.8万亿元增长至44万亿元，稳居全球第二大消费市场、第一大网络零售市场和全球第二大进口市场。

近年来，内需对经济增长贡献率有7个年份超过100%。2023年，电影暑期档票房首次突破200亿元，观影人次5.05亿；中秋国庆假期全国国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%……今年前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率达到83.2%，其中三季度贡献率升至94.8%，消费“主引擎”作用进一步凸显。

3万亿元

科研经费创新高 创新驱动显成效

我国全社会研发经费从2012年的1万亿元增加到2022年的3.09万亿元，研发投入强度从1.91%提升到2.55%；基础研究投入占全社会研发经费比重由4.8%提升至6.3%；研发人员总量稳居世界首位。

2022年中国创新指数达到155.7，比2021年增长5.9%；自2015年以来年均增长6.5%。世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数报告》显示，中国排名第十一位，连续十年稳步提升，位居36个中高收入经济体之首。

1100万人以上

城镇新增就业连续保持稳定

城镇新增就业规模显著扩大。2012年以来，全国城镇新增就业人数连续保持在1100万人以上；截至2022年末，累计实现城镇新增就业超1.4亿人。今年1至10月，全国城镇新增就业1109万人。

织密社会保障安全网，为人民生活安康托底。目前全国基本实现社会保险法定人员全覆盖，基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达10.6亿人、2.4亿人、3亿人，建成世界上规模最大的社会保障体系。在连续多年上调基础上，2023年退休人员基本养老金再涨3.8%，有力增进了人民福祉。

58亿吨

绿色低碳生产生活方式加快形成

10年间，中国以年均3%的能源消费增速支撑了平均6.6%的经济增长，是全球能耗强度降低最快的国家之一。中国超额完成到2020年碳排放强度下降40%至45%的目标，累计减排二氧化碳58亿吨，建成全球规模最大碳市场和清洁发电体系。

节能降耗成效显著。2021年，单位国内生产总值能耗比2012年累计降低26.4%，年均下降3.3%。能源低碳转型持续深入。截至2022年底，非化石能源发电装机10年增长2.8倍、达到12.7亿千瓦，占全部装机的49.5%。

42万亿元

外贸规模不断实现新突破

自2017年起连续6年保持货物贸易第一大国地位、民营企业年度进出口规模所占比重首超50%……10年间，我国外贸不断实现新突破，2022年进出口总值超42万亿元。今年前10个月，我国货物贸易进出口总值超34万亿元。

2020年，货物和服务贸易总额首次超过美国，成为全球第一大贸易国；2022年跨境电商进出口规模首次突破2万亿元，数字贸易总规模再创历史新高；2022年出口国际市场份额进一步提升至14.7%，连续14年居全球首位。

超600万公里

综合交通网络四通八达

全国综合交通网络的总里程超过600万公里，其中铁路运营里程15.5万公里，公路通车里程535万公里；港口拥有生产性码头泊位2.1万个，民用颁证机场达到254个……

截至2022年底，我国建成“全球最大高速铁路网、高速公路网、世界级港口群”交通基础设施网络。

开通国际道路客货运输线路300余条，国内航空公司经营国际定期航班通航62个国家的153个城市，邮政快递通达全球220多个国家和地区……交通运输高质量发展培育新优势，助力实现“人享其行、物畅其流”。

（据新华社北京12月11日电 记者齐中熙、魏玉坤、申铖、陈炜伟、姜琳、潘德鑫、邹多为、叶昊鸣）

《 人民日报 》（ 2023年12月13日 06 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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