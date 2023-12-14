人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷14日在商务部例行新闻发布会上介绍，今年以来，中国跨境电商继续保持快速增长。前三季度跨境电商进出口1.7万亿元人民币，同比增长14.4%，拉动同期货物贸易进出口增速超1个百分点。

束珏婷表示，四季度以来，不少跨境电商平台通过举办促销活动、加大流量投入、提升服务水平等方式，进一步赢得包括欧美在内的多国消费者青睐，在假日购物季中表现良好。行业数据显示，部分平台11月在欧美市场的成交金额增长超过两倍。

下一步，商务部将继续坚持问题导向，规范与发展并重，重点做好三方面工作。一是加强能力建设。充分发挥行业组织作用，聚焦平台合规、知识产权保护等企业关注问题开展培训，助力跨境电商企业开拓海外市场。

二是促进数据共享。加强海外智慧物流平台建设，进一步优化跨境电商综试区线上综合服务平台功能，引导更多跨境电商企业、海外仓企业等对接。

三是加快标准建设。我国在跨境电商领域已形成国标、行标等各类标准百余项。商务部将鼓励各地结合实际，将更多内容成熟、应用效果好的做法转化成为标准。

(责编：孙红丽、吕骞)

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