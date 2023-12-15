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聚焦航空物流高质量发展 首届航空物流大会在山东烟台举办

2023年12月15日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京12月15日电 （记者乔雪峰）11月，我国民航全行业完成货邮运输量71.9万吨，恢复至2019年同期的102.8%，连续４个月超过疫情前水平，规模创历史新高。

今年以来，截至11月底，全行业共完成货邮运输量661.0万吨，货邮运输规模恢复至2019年同期的96.9%。其中，国内航线完成货邮运输量411.0万吨，恢复至2019年同期的88.9%；国际航线完成货邮运输量250.0万吨，达到2019年同期的113.7%。

一直以来，航空物流凭借其在高时效、高附加值、长距离货运物流中具有得天独厚的比较优势,成为现代化产业体系的重要支撑。业内专家表示，发展航空物流业,对促进形成强大国内市场、保障国际供应链稳定、服务国家重大战略实施和实现国家经济高质量发展具有重要意义。

近年来,我国航空物流实现较快增长,发展质量和效益取得较好成绩,为经济社会发展提供了有力支撑,为新时期民航强国建设提供了新动能。12月14日，以“发展航空物流门户枢纽，开拓无人机物流未来”为主题的第一届航空物流大会在山东烟台举办。与会嘉宾围绕航空物流枢纽建设与运营、跨境电商发展趋势和物流无人机等议题进行广泛探讨，共话航空物流发展新路径，培育高质量发展新动能。

民航局运输司航空物流处处长王卫军在大会上表示，近年来，随着科技日新月异的变化，航空物流业正在不断创新与变革，为经济社会发展注入了新的动力。截至10月底，民航全行业货机机队规模已经增至254架，较2022年增加31架，较2019年增加了81架。机场货运设施保障能力约3100万吨，其中国际航展设施利用率约80%。

此外，地方政府对航空货运发展的重视程度也在不断提升，争先打造航空货运枢纽，积极培育货运航线，引进航空市场主体，推动航空物流与制造、商贸等产业深度融合发展，为畅通国民经济双循环发挥了重要作用。

王卫军表示，未来，民航局将积极引导我国航空物流向着“大物流”层面布局，鼓励企业大胆探索供应链业态新模式与上下游合作，持续深化运输结构调整。全面提升航空货运能力需要各方通力协作，一是加快培育具有竞争力的市场主体，引导支持航空物流企业与制造企业“抱团出海”；二是着力畅通航空物流运输全链条，推动枢纽机场加快跨境电商、冷链、快递等专业化设施配置；三是支持以枢纽机场为核心的物流信息平台建设，促进不同市场主体信息互联互通；四是加强民航对内对外政策协同，共同提升航空物流发展环境。

中国航空运输协会常务副理事长潘亿新介绍，近年来，中国航协积极推进航空物流发展，通过举办一系列活动推动航空枢纽建设，大力支持航空物流行业转型和发展。未来，中国航协将始终秉持开放、合作、创新的理念，积极推动航空物流行业发展，以实际行动服务构建新发展格局，奋力谱写交通强国建设民航新篇章，助力推进民航业高质量发展。

烟台市人民政府副市长李金涛则表示，近年来，烟台机场抢抓我国构建国内、国际双循环的战略机遇，推进“直通欧美、畅达日韩、连通东南亚”三大航线体系建设，航空物流业务蓬勃发展。

据李金涛介绍，2022年，烟台机场完成货邮吞吐量6.2万吨，在全国民用运输机场中排名升至第33位，国际货邮吞吐量连续五年实现正增长。

“今年山东完成货邮吞吐量23.7万吨，较2019年同期增长16.3%，国际货邮吞吐量占比由“十三五”时期的13.4%提升至43.3%。”山东省机场管理集团党委副书记、董事、总经理刘科则表示，航空物流作为现代物流的重要组成部分，具有速度快、范围广、运力大、安全可靠等特点，有利于加快推进物流枢纽网络体系和国际国内物流大通道建设。

刘科指出，下一步将进一步抓好航空货运服务体系、货运航线网络体系和航空物流保障体系建设，着力构建“一核两翼多点支撑”航空物流发展新格局，全面提升航空物流综合保障能力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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