人民网北京12月15日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近期，工业和信息化部组织第三方检测机构对群众关注的实用工具、本地生活、网络游戏等移动互联网应用程序（APP）及第三方软件开发工具包（SDK）进行检查，发现24款APP、SDK存在侵害用户权益行为。

工业和信息化部表示，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工业和信息化部持续开展APP侵害用户权益专项整治行动。相关APP及SDK应按有关规定进行整改，整改落实不到位的，将依法依规组织开展相关处置工作。

图片来源：工业和信息化部

(责编：申佳平、吕骞)

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