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聚焦续航和补能焦虑 极氪发布金砖电池

2023年12月15日17:51 | 来源：人民网
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人民网北京12月15日电 （记者车柯蒙）在新能源汽车市占率已经超过三分之一的当下，续航和补能焦虑依然是制约产业发展的痛点。近日，极氪智能科技正式发布量产800V磷酸铁锂超快充电池——金砖电池。据介绍，金砖电池体积利用率达83.7%，是目前全球体积利用率最高的动力电池，全球量产充电速度最快的800V磷酸铁锂电池，以及全球最安全的动力电池，将在安全、体验和成本上引领800V时代。

同时，金砖电池的生产效率提升超过40%，较同等性能的三元锂电池，金砖电池每度电可以降低14.8%的成本。据悉，目前金砖电池已经正式量产下线，将会在极氪007上首发搭载。

据介绍，为了能在电池包内放置更多电芯，极氪工程团队对电池包结构进行了彻底改造：在电池底部使用一体化液冷托盘替代传统水管结构，减少结构件对电芯空间的挤压；采用电芯、上盖、底板的“紧凑三明治结构”，释放电芯仓纵向空间；在电芯之间采用航空级超薄热阻隔材料，充分提升体积利用率。相较传统设计，金砖电池的采样线路总长度也缩短了157m，核心零部件数量减少35%，电池质量能量密度也提升10%以上。

对于不少新能源车主而言，续航焦虑主要是充电时间过长、补能体验不够方便快捷所致。普通的磷酸铁锂电池，即便在30%至80%的快充区间，充电时间仍然需要30分钟以上。更高效地补能，则需要电池的高充电倍率与超快充补能设施的双向进化。

据了解，得益于极氪自研的全域800V架构，匹配800V极充技术，金砖电池最高充电功率可达500kW，最大充电倍率达到4.5C；在10%至80%快充区间内，实现充电15分钟续航增加500km以上。同时，其3秒脉冲放电倍率最高可达16C，搭载金砖电池的极氪007，可以实现3秒级的零百加速表现。

在安全方面，在累计交付超18万台电池零自燃的基础之上，金砖电池将极芯电池包的6大安全措施升级为8项，以创新的笼式结构，实现电池包全域安全的实时防护。金砖电池在电芯表面设计了专属的金色耐高压绝缘膜，可承受4000V直流高压，耐高压能力提升27%，为电池带来固若金汤的安全品质。

极氪方面介绍，截至11月30日，极氪累计建成401座极充站，覆盖全国100座城市，提供2261个极充桩，每个极充桩的充电功率都在360kW以上。2024年，极氪极充站总数预计将达到1000站；到2026年，极充桩总数预计将达到10000根，实现“千站万桩”的创想。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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