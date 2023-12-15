人民网北京12月15日电 （记者许维娜）十年来，共建“一带一路”合作领域已从“五通”扩展到健康、绿色等新领域。在推进健康丝绸之路、绿色丝绸之路建设方面有哪些亮点，下一步考虑是什么？

12月15日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会，国家发展改革委区域开放司司长徐建平发布了6本“一带一路”系列蓝皮书，并与中央对外联络部当代世界研究中心副主任齐炜，生态环境部国际合作司二级巡视员崔丹丹和国家中医药管理局国际合作司副司长魏春宇就共建“一带一路”各领域建设中的亮点进行了介绍。

据了解，6本蓝皮书系统总结了我国与共建国家坚持共商共建共享等重要指导原则的生动实践，介绍了统筹推进“硬联通”“软联通”“心联通”的合作成效，绿色发展、中医药等新领域合作的丰硕成果，以及未来有关重点领域、重点区域推进共建“一带一路”高质量发展行稳致远的愿景思路。

实施“丝路心相通”行动有两大特点

民心相通是共建“一带一路”建设的重要内容。中央对外联络部当代世界研究中心副主任齐炜表示，“一带一路”跨越文明文化、社会制度和发展阶段差异，人民心意相通、相知相亲是其行稳致远的社会根基。

齐炜介绍，中国民间组织国际交流促进会在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通专题论坛上发起实施“丝路心相通”行动，成为第三届“一带一路”国际合作高峰论坛重要成果，它的特点主要有两个：

一是聚焦人文和民生两个领域深耕细作。鼓励社会组织、企业等民间力量，发挥自身较强的社会动员、国际交往和专业技能优势，深入共建国家基层“毛细血管”，实施更接地气的公益项目。比如，提升妇女职业技能、分享减贫经验、加强就业培训、推广环境友好型的技术和产业、实施难民救助、密切青年志愿者交流合作，多做扶危济贫、雪中送炭、守望相助的急事、实事、好事，拉紧民众情感纽带，以心相交成其久远。

二是力争形成更多典型示范。“丝路心相通”行动既志在形成一批类似“健康爱心包”、“丝路一家亲”等代表性项目，也致力于搭建一批有国际影响、务实高效的机制平台，更勇于开展一系列得民心、惠民生的创新性探索。欢迎国内外社会组织、智库、媒体、企业和各界人士广泛参与，向中国民间组织国际交流促进会秘书处申请加入“丝路心相通”行动。“点点星光、照亮银河”。让我们的爱心和力量汇聚成河，温暖共建“一带一路”国家的民众。

持续加强应对气候变化行动

应对气候变化和生物多样性保护是国际社会普遍共识，也是绿色丝绸之路建设的重要内容。

崔丹丹介绍，共建“一带一路”倡议提出10年来，中国坚持把绿色作为共建“一带一路”的底色，不仅加强自身生态文明建设，也从全人类共同利益出发，积极参与全球环境治理，加强应对气候变化和生物多样性保护等领域国际合作，促进人与自然和谐共生。

崔丹丹表示，在应对气候变化领域，中国设立“气候变化南南合作基金”，积极落实应对气候变化南南合作“十百千”倡议和“一带一路”应对气候变化南南合作计划。与39个共建国家签署48份气候变化南南合作文件。与老挝、柬埔寨、塞舌尔、巴布亚新几内亚合作建设低碳示范区。与埃塞俄比亚、巴基斯坦、萨摩亚、智利、古巴、埃及等共建国家开展70余个减缓和适应气候变化项目，援助应对气候变化相关物资包括气象卫星、光伏发电系统和照明设备、新能源汽车、环境监测设备、清洁炉灶等。开展应对气候变化南南合作能力建设培训项目，为120多个共建国家培训2300余名应对气候变化领域的官员和技术人员，帮助共建国家提升应对气候变化能力。

在生物多样性保护领域，中国作为主席国，成功举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，推动达成具有历史性的、兼具雄心又务实平衡的“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，开启了全球生物多样性治理的新篇章，得到国际社会高度认可。

崔丹丹表示，中国还率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护工作。同时，中国企业在投资建设境外项目时，充分考虑生态环境因素，有效保护当地生物多样性。比如在巴基斯坦，中国企业承建卡拉奇至拉合尔公路时，在公路沿线植树近30万棵，植草500多万平方米，为当地环境绿化和生态环境保护作出贡献。在加纳，中国企业在建设特马港新集装箱码头时，专门建立了“海龟孕育中心”，实现海龟就地保护。

在刚刚落幕的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上，中国政府表示将继续推进绿色丝绸之路建设，与国际社会携手应对生物多样性丧失、气候变化等全球性挑战，共建人与自然和谐共生的地球家园。

崔丹丹表示，一是协同推进应对气候变化行动，继续实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划，开发实施应对气候变化南南合作“非洲光带”项目，举办应对气候变化南南合作培训班，为共建国家提供力所能及的资金、技术和能力支持，为应对气候变化、落实可持续发展目标提供解决方案。

二是协同推进生物多样性保护，切实履行《生物多样性公约》，依托多双边平台机制不断深化生物多样性领域交流合作，推动实施“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，充分发挥昆明生物多样性基金作用，支持共建国家生物多样性相关战略规划制定与修订、能力建设提升、信息交流、资金项目对接等生物多样性保护事业。

中医药高质量融入共建“一带一路”取得明显成效

中医药是中华民族的伟大创造，也是世界传统医药的典型代表和重要组成部分，在参与共建“一带一路”过程中展现出丰富的多元价值。

据魏春宇介绍，两年来，《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021—2025年）》顺利实施，《规划》的八大主要任务和23项专栏计划有序推进，中医药高质量融入共建“一带一路”取得明显成效。

一是中医药政策沟通持续深化。中国已与14个共建国家签订了传统医药合作文件，8个共建国家在本国法律法规体系内对中医药发展予以支持。

二是中医药资源互通有序推进。国家中医药管理局实施中医药国际合作专项，建设了一批中医药海外中心和国际合作基地，为共建国家民众带去了中国独特的健康理念和保健方法，为服务共建国家民众健康福祉作出积极贡献。

三是中医药贸易畅通卓有成效。两年来，新增建设了14家中医药服务出口基地，成为中医药造福各国人民的国际综合服务平台。中医医师执业资格、中药产品准入等内容陆续纳入中外双边自贸协定，有效降低了相关贸易壁垒。

四是中医药科技联通卓有成效。“十四五”期间，已推动国际标准化组织新颁布了38项中医药国际标准。中国中医药循证医学中心建设的国际传统医学临床试验注册平台正式被世界卫生组织接受为一级注册机构，这是全球首个以传统医学为主题的临床试验注册平台。

五是中医药民心相通日益加强。国家中医药管理局向柬埔寨派出首支整建制中医援外医疗队，持续为当地民众解决看病难问题。以科普宣传和义诊为主要形式的“一带一路”中医药针灸风采行等系列活动在共建国家开展中医药服务，获得当地民众一致认可，有效促进了民心相通。

“下一步，我们将围绕推进共建‘一带一路’高质量发展总体要求，充分发挥中医药特色和多元价值优势，继续强化政府责任，调动社会各方积极性，推动中医药医疗、教育、科研、产业在共建国家的协调发展，重点培育‘小而美、惠民生’的中医药医疗服务和培训等项目，为助力构建人类卫生健康共同体做出积极贡献。”魏春宇说。（实习生王婧玥对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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