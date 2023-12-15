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国家数据局征求意见：支持开展通用人工智能大模型和垂直领域人工智能大模型训练

2023年12月15日19:03 | 来源：人民网
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人民网北京12月15日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展，国家数据局起草了《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），并向社会公开征求意见。《征求意见稿》提出，支持开展通用人工智能大模型和垂直领域人工智能大模型训练。

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据作为关键生产要素的价值日益凸显。《征求意见稿》指出，近年来，我国数字经济快速发展，数字基础设施全球领先，数字技术和产业体系日臻完善，为更好发挥数据要素作用奠定了坚实基础。但与此同时，也存在场景释放不够、数据供给不足、流通机制不畅等问题，为此，通过实施“数据要素×”行动，发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势，推动数据在不同场景中发挥千姿百态的乘数效应，促进我国数据基础资源优势转化为经济发展新优势。

《征求意见稿》要求，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，产品和服务质量效益实现明显提升，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。

《征求意见稿》部署了“数据要素×智能制造”“数据要素×智慧农业”“数据要素×商贸流通”“数据要素×交通运输”“数据要素×金融服务”“数据要素×科技创新”“数据要素×文化旅游”“数据要素×医疗健康”“数据要素×应急管理”“数据要素×气象服务”“数据要素×智慧城市”“数据要素×绿色低碳”等12项重点行动。

在“数据要素×科技创新”重点行动中，《征求意见稿》提出，以科学数据支持大模型开发，深入挖掘包含科技文献在内的各类科学数据，通过细粒度的知识抽取，构建科学知识资源底座，建设高质量语料库和基础科学数据集，支持开展通用人工智能大模型和垂直领域人工智能大模型训练。

在保障支撑方面，《征求意见稿》提出提升数据供给水平。完善数据资源体系，在科研、文化、交通运输等领域，推动科研机构、龙头企业、技术服务商等开展行业共性数据资源库建设，打造高质量人工智能大模型训练数据集。加强公共数据资源供给，支持在重点领域开展公共数据授权运营试点。

同时，《征求意见稿》要求优化数据流通环境。打造安全可信流通环境，深化隐私计算、可信数据空间、区块链等技术应用，充分依托已有设施，探索建设重点行业和领域数据流通平台，促进数据合规高效流通使用。加强数据安全保障。落实数据安全法规制度，建立健全数据安全治理体系，完善数据分类分级保护制度，落实网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护等制度，加强个人信息保护，提升数据安全保障水平。

(责编：申佳平、吕骞)
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