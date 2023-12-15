金融监管总局出台养老保险公司监管办法
2023年12月15日21:45 | 来源：新华网
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新华社北京12月15日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局15日对外发布《养老保险公司监督管理暂行办法》，弥补了养老保险公司缺乏专门监管规定的制度短板。
办法强调，养老保险公司应当走专业化发展道路，积极参与多层次、多支柱养老保险体系建设，聚焦养老主业，创新养老金融产品和服务，满足人民群众多样化养老需求。
机构管理方面，办法主要规定了养老保险公司及其分支机构设立、业务范围、资本分级管理等要求，明确非金融机构不得成为养老保险公司控制类股东。公司治理方面，办法明确了建立独立董事制度，强化关联交易和投资集中度等要求。
经营规则方面，办法强调养老保险公司要公平对待不同类型业务，加强风险隔离，并对保险业务、养老基金管理业务分别作了规定。风险管理方面，办法对风险控制、风险处置、内外部审计等提出具体要求。
金融监管总局表示，办法的出台有利于增强养老保险公司监管针对性、有效性。金融监管总局将以办法发布为契机，进一步加强养老保险公司监管，着力推动专业养老金融机构持续健康发展，不断优化商业养老金融产品和服务供给，努力做好养老金融这篇大文章。
(责编：白宇、卫嘉)
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