“加长版”长征五号达到我国现役运载火箭新高度
2023年12月15日23:33 | 来源：新华社
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新华社海南文昌12月15日电（记者陈凯姿、宋晨）时隔3年，长征五号运载火箭再次披挂上阵。12月15日晚间，我国在文昌航天发射场使用长征五号遥六运载火箭，成功将遥感四十一号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。本发火箭首次采用18.5米的整流罩，使我国现役运载火箭突破新的高度。
长征五号运载火箭由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制，为两级半构型的大型低温液体火箭，主要用于执行中高轨发射任务。中国运载火箭技术研究院型号总体主任设计师朱海洋介绍说，之前历次任务中，长征五号运载火箭均配备直径5.2米、高12.267米的整流罩，而本发火箭首次采用了新研制的直径5.2米、高18.5米的整流罩，能够容纳尺寸更大的有效载荷，进一步提高火箭的任务适应性。“加长版”整流罩的应用，使长征五号运载火箭整箭高度超过现役所有长征系列运载火箭，成为我国现役运载火箭的高度标杆。
据了解，2020年11月24日，长征五号运载火箭将嫦娥五号月球探测器精准送入预定轨道，为探月三期工程圆满完成奠定了重要基础。本次任务距离上次发射约3年时间。其间，长征五号B运载火箭在圆满完成3次空间站舱段发射任务的同时，研制队伍重点围绕提升全箭可靠性开展了大量工作，并通过精简测试项目、并行部分测发流程等措施，在保证测试覆盖性的前提下，将发射场测发周期进一步缩减。
未来几年，长征五号运载火箭将逐步进入高密度发射周期。研制队伍将继续深入推进流程优化、依托远程辅助测试发射系统，进一步提高测试和发射效率。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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