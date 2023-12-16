新华社上海12月15日电（记者张建松）独特的地理位置和环境，使南极成为天文观测的理想之地。记者15日从中国科学院上海天文台获悉，“南极天目”时域天文望远镜阵原型机研制成功。

中国科学院上海天文台于2019年提出的“南极天目”项目，计划在南极地区布设由100台小口径大视场望远镜组成的光学望远镜阵，单个望远镜的视场约100平方度，覆盖地平高度30度以上的1万平方度天区，在每年极夜期间开展连续观测，力争在短时标时域天文学观测研究领域取得重大突破。

据上海天文台“南极天目”原型机负责人、正高级工程师周丹介绍，在自然资源部中国极地研究中心大力支持和协助下，“南极天目”原型机于中国第39次南极考察期间运抵中山站。考察队员顺利完成设备安装调试后，于2023年2月20日开始观测，至10月26日观测结束，连续进行无故障观测，在南极的极夜期间获得大量观测数据。

上海天文台团队对观测图像进行深入分析，初步结果表明原型机曝光30秒的图像中，亮于9等恒星的测光精度，可达到千分之一星等，这一测光精度达到“南极天目”时域天文望远镜阵的观测要求，表明原型机在设计创新性、环境适应性、漂移扫描CCD技术应用性和运行可靠性等方面合理可行，研制成功。

“随着技术进步，当代天文学已经从刻画静态宇宙发展到认识动态宇宙，通过长期多波段观测，揭示宇宙中各类天体的变化，并发现和探索各类新天体、新现象，这就是天文学中新兴的分支学科——时域天文学。”周丹介绍说，“时域天文学已成为天文学中引领性的重大前沿领域，‘南极天目’原型机是我国首台基于漂移扫描CCD技术的南极天文观测设备。”

漂移扫描CCD技术，是上海天文台持续攻关近20年的一项核心技术。该技术可使望远镜在没有驱动机构的情况下也能跟踪天体，同时可对一条赤纬带天区进行连续观测，能显著提高系统可靠性和巡天效率。

“在南极，原型机经受了最低气温零下37.3摄氏度、最高风速38.6米/秒的严峻挑战，设备运行稳定，观测像质优异，体现了基于漂移扫描CCD技术的一体式结构设计思路在极地天文领域应用优势，可望有效解决南极天文望远镜经常出现的故障问题。”

中国科学院上海天文台台长沈志强表示，“南极天目”项目接下来将研制时域天文望远镜阵正样设备，力争分批布设在南极。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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