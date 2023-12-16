（品牌论）
中国新能源汽车加速驶向全球
1995年，中国第一辆电动汽车“远望号”诞生；2008年，中国首次推出新能源汽车产业发展规划，以长安汽车为代表的绿色奥运示范车开启运行；2022年2月，中国新能源汽车累计产量突破1000万辆；17个月后，累计产量突破2000万辆。当下，中国已成为全球最大的新能源汽车生产国、消费国和出口国，中国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。
2000多万辆新能源汽车，显示出“中国智造”力量。走进长安汽车两江工厂，密密麻麻的机械臂起起落落，无人驾驶的AGV小车（自动导向车）来来往往。装配线上，摄像头逐一扫码匹配零部件；焊接车间里，蓝光自动检测将焊接精度控制在1.5毫米内。如果说电动化是新能源汽车产业比拼的上半场，那么中国新能源汽车已大步迈向智能化竞逐的下半场。
产业升级，由创新驱动。中国新能源汽车“三电”技术逐步建立起竞争优势，智能网联技术应用达到国际先进水平，智慧座舱、新一代智能驾驶系统等陆续装车应用。长安汽车就是一个很好的例子，企业加速智能化“北斗天枢”计划，实现自动紧急制动、远程智能泊车等26项技术首发量产，形成“软件定义汽车”长安方案；深入落实新能源“香格里拉”计划，开发的长安原力超集电驱，效率最高达95%。
竞争靠技术，更靠“链”。越来越多中国车企积极响应共建“一带一路”倡议，不仅“走出去”，更“融进去”，实现全产业链协同共赢。从长安汽车看，企业经过30余年海外市场耕耘，与产业链上国内外60多家科技企业、零部件企业达成战略合作。在全球化战略“海纳百川”计划推动下，长安汽车调研1万余名泰国消费者，建设泰国新能源汽车生产基地，通过本地化运营实现从“产品出海”到“品牌出海”转变，满足海内外用户对美好用车生活的向往。
汽车产业竞争不是“百米短跑”，而是一场“马拉松”。想赢得一个又一个胜利，就要进一步巩固和扩大中国新能源汽车产业发展优势，开展智能驾驶、固态电池、操作系统、高精度传感器等技术攻关；建设海外政策、法规、标准等信息共享服务平台；充分认识到相较具有百年历史的跨国车企，中国车企在整体产销规模、供应链管理等方面仍有一定差距。
中国新能源汽车正加速驶向全球。中国汽车品牌要在携手奋进中助力全球汽车产业发展，在开放创新中与世界同行同台竞技，把优质产品和极致服务带给全球用户。
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