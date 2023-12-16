扩面积提单产 我国大豆产量连续两年创新高
人民网北京12月16日电 （记者李栋）2023年中央一号文件明确提出，加力扩种大豆油料。今年以来，农业农村部会同各地区各有关部门深入推进国家大豆和油料产能提升工程，制定“扩大豆、扩油料、提单产、提品质”目标，将大豆、油料生产目标纳入粮食安全党政同责考核内容，攻坚克难扩面积，千方百计提单产。2023年大豆和油料作物面积达到3.5亿亩以上，大豆产量达2084万吨，连续2年创新高。
国家统计局农村司司长王贵荣解读今年粮食生产情况时表示，2023年，国家出台稳定大豆生产一揽子支持政策，提高大豆生产者补贴，加大金融信贷支持，推广大豆玉米带状复合种植，引导新型农业经营主体种植大豆，稳定了大豆种植规模。
数据显示：2023年大豆种植面积达1.57亿亩，同比增345.1万亩。其中高油高产大豆面积2000多万亩，同比增500万亩左右。油料面积迈上2亿亩台阶，实现连续5年增加。
其中，油菜籽面积1.1亿亩以上，增加700多万亩，创历史新高。带状复合种植稳步推进，在17个省1354个县开展试点，参与的新型农业经营主体增加到12万多个，共完成2016万亩，比上年增加509万亩。此外，花生、油葵等油料作物保持稳定发展态势，油茶扩种474万亩，改造463万亩。
在产量方面，大豆产量连续2年创新高。2023年产量相比上年增加56万吨，连续2年超2000万吨，高油高产大豆增加较多。
其中，2016万亩带状复合种植在保持玉米基本不减产的同时，大豆亩均产量84公斤，比上年增5公斤，贡献产量160多万吨。油料产量五连增，油菜籽、花生、油葵等油料作物总产量超过3700万吨，比上年增近100万吨。其中，油菜籽产量超过1500万吨、连续7年增产。
大豆大面积单产提升效果明显。农业农村部相关负责人介绍，2023年启动实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，制定印发大豆大面积单产提升三年行动工作方案，聚焦100个大豆主产县，重点推广耐密品种、高性能播种机，集成配套高产栽培技术，整建制推进单产提升。
“据调度，100个整建制推进县大豆亩均密度增加1375株，亩产提高19.9公斤，对推进县的增产贡献率超过70%，带动全国大豆亩产达到132.7公斤，同比提高0.7公斤，为历史最高水平。”该负责人说。
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